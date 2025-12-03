Le Mexique va augmenter le salaire minimum et diminuer le temps de travail

Le Mexique va augmenter de 13% le salaire minimum et réduire progressivement la durée hebdomadaire de temps travail de 48H à 40H d'ici 2030, a annoncé mercredi la présidente.

Claudia Sheinbaum a réfuté que l'augmentation du salaire minimum ait un impact sur l'inflation, qui resterait dans l'objectif de 3% fixé par la Banque centrale du Mexique (Banxico).

Le ministre du Travail, Marath Bolaños, a assuré que la réduction de la durée hebdomadaire de temps de travail apportera des bénéfices à l'économie mexicaine, la deuxième plus grande d'Amérique latine, qui s'est contractée de 0,3% en glissement annuel au troisième trimestre dans un contexte de tensions avec les Etats-Unis en raison des menaces de surtaxes douanières de Donald Trump.

Avec cette augmentation de 13%, le salaire minimum sera en 2026 de 315 pesos par jour (14,7 euros), soit 9.582,47 pesos par mois (450 euros).

La durée hebdomadaire de travail sera réduite de deux heures chaque année à partir de 2027, dès que le Parlement à majorité présidentielle aura approuvé la réforme.

Ces deux accords ont été obtenus "par consensus" entre les représentants des salariés et le patronat, a souligné Mme Sheinbaum.

Ces nouvelles dispositions s'ajoutent au doublement récent de la durée minimale légale des congés payés, passant de six à douze jours.

Le Mexique est l'un des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où l'on travaille le plus d'heures par an et par employé, avec 2.207 heures, selon les données les plus récentes datant de 2023.