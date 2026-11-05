Les bénéfices d'ArcelorMittal décollent

ArcelorMittal publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par une amélioration de sa rentabilité et les premières retombées des mesures protectionnistes européennes. Malgré une perte nette liée à ses activités en Ukraine, le géant de la sidérurgie affiche un optimisme renouvelé pour la fin de l'année. A 8h18, le titre affichait un cours de 57,20 EUR en préouverture, contre 55,12 EUR à la clôture de la veille, soit une hausse indicative de 3,8%.

Le géant mondial de l'acier a dévoilé des résultats encourageants pour son troisième trimestre 2026. Son chiffre d'affaires atteint 16,47MdsUSD, en progression de 5,2% sur un an, tandis que son EBITDA s'établit à 2,02 MdsUSD, en hausse de 34%.

Cette performance dépasse légèrement les 1,97 MdUSD anticipés par les analystes. Plus impressionnant encore, le bénéfice net ajusté atteint 868 MUSD, contre un consensus de 652 MUSD, soit un dépassement de 33%. Le bénéfice ajusté par action ressort à 1,15 USD, contre 0,84 USD attendu.

La rentabilité par tonne d'acier expédiée progresse également, passant de 111 à 155 USD en un an. Cette amélioration intervient alors même que les volumes expédiés reculent de 4,4% sur un an, à 13 millions de tonnes.

Toutefois, le groupe enregistre une perte nette comptable de 391 MUSD, principalement liée à des dépréciations et charges exceptionnelles concernant son site de Kryvyï Rih, en Ukraine, dont les activités ont été interrompues à la suite d'attaques russes.

L'Iron Man de l'Europe

Le véritable motif d'optimisme se trouve sur le Vieux Continent. ArcelorMittal commence à bénéficier du renforcement des mesures commerciales européennes destinées à limiter les importations d'acier à bas prix.

Les nouvelles protections douanières, combinées au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, contribuent à rééquilibrer la concurrence avec les producteurs étrangers. Le groupe observe déjà une progression séquentielle de ses livraisons européennes d'acier plat, malgré une saisonnalité habituellement défavorable.

Ces évolutions ont notamment permis au sidérurgiste de remettre en activité l'ensemble de ses hauts-fourneaux européens. Le directeur général, Aditya Mittal, estime que les effets positifs de ces mesures devraient se matérialiser davantage en 2027. Les prix de l'énergie restent néanmoins un obstacle majeur à la compétitivité du secteur.

Des perspectives solides pour la fin de l'année

ArcelorMittal anticipe une accélération de ses livraisons européennes d'acier plat au quatrième trimestre, avec une croissance à deux chiffres sur un an. À l'échelle du groupe, les volumes expédiés au second semestre devraient dépasser ceux des six premiers mois.

Le sidérurgiste maintient également ses prévisions d'investissements pour 2026, comprises entre 4,5 et 5 MdsUSD, dont 1,7 à 1,9 MdUSD consacrés à ses projets de croissance stratégique. Ces derniers devraient accroître son potentiel d'EBITDA d'environ 1,8 MdUSD à terme.

Le marché surveille de très près l'endettement net du groupe qui atteint 10,3 MdsUSD, contre 9,5 MdsUSD fin juin. Le groupe prévoit toutefois une libération importante de son besoin en fonds de roulement au quatrième trimestre, susceptible de soutenir sa génération de trésorerie et de réduire sa dette.

L'analyste Cloe Hathorn chez Jefferies estime que la valorisation du sidérurgiste, à environ cinq fois l'EBITDA anticipé pour 2027, laisse entrevoir un potentiel de revalorisation. Le courtier s'attend à une légère progression du titre après cette publication.