Les bénéfices d'Ameriprise Financial augmentent alors que les actifs des clients atteignent le niveau record de 1 700 milliards de dollars

Le gestionnaire d'actifs et de patrimoine Ameriprise Financial AMP.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, grâce à une augmentation de la valeur des actifs alors que les marchés ont atteint des sommets inégalés.

POURQUOI C'EST IMPORTANT Les résultats soulignent la façon dont les marchés boursiers record et l'optimisme renouvelé des investisseurs ont augmenté les bénéfices dans l'ensemble de l'industrie de la gestion d'actifs, la hausse de la valeur des portefeuilles se traduisant par des frais plus élevés.

Cette dynamique a également renforcé l'engagement des clients dans l'ensemble du secteur, entraînant une hausse des niveaux d'activité.

LES CHIFFRES Ameriprise a déclaré que les actifs gérés, administrés et conseillés ont augmenté de 8 % et ont atteint un niveau record de 1 700 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre.

Sur une base ajustée, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 17% pour atteindre 965 millions de dollars, soit 9,87 dollars par action. Ce chiffre est à comparer aux 828 millions de dollars, soit 8,10 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les revenus nets d'exploitation ajustés ont augmenté de 9 % pour atteindre 4,7 milliards de dollars, grâce à la croissance des actifs.

CITATION PRINCIPALE "Nos investissements stratégiques, notre gestion disciplinée des dépenses et notre solide assise financière nous aident à naviguer et à croître efficacement à travers les cycles du marché", a déclaré le directeur général Jim Cracchiolo.

CONTEXTE La vigueur persistante des consommateurs a permis à l'économie américaine de rester sur la bonne voie, entraînant les marchés boursiers à la hausse, les investisseurs continuant à prendre des risques malgré les tensions commerciales persistantes et les troubles géopolitiques.

Pour les gestionnaires d'actifs, les bénéfices dépendent de l'équilibre entre les flux de clients et la performance des portefeuilles qu'ils supervisent.

Au début du mois, BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a également annoncé des actifs sous gestion record, grâce à la reprise des marchés mondiaux et à sa récente vague de transactions qui a stimulé les revenus de commissions.