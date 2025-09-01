 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les bénéfices bondissent chez Royal Mail, tout juste racheté par Daniel Kretinsky
information fournie par Boursorama avec AFP 01/09/2025 à 14:50

( AFP / ADRIAN DENNIS )

( AFP / ADRIAN DENNIS )

International Distributions Services (IDS), maison mère de l'opérateur postal britannique Royal Mail, dont le rachat par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky s'est concrétisé en début d'année, a vu ses bénéfices multipliés par près de sept pour son exercice annuel achevé fin mars.

Royal Mail, dont les origines remontent à plus de 500 ans, avait pâti ces dernières années de la baisse du volume de colis à livrer, de graves défaillances dans la distribution du courrier et d'une grève pour les salaires.

Le groupe a mis en œuvre un plan de redressement, avec des mesures pour maîtriser ses coûts, dont des départs volontaires, et va réduire la fréquence de distribution de certaines lettres non prioritaires.

IDS avait renoué avec un bénéfice annuel l'an dernier, affichant un solde positif de 54 millions de livres (62 millions d'euros) grâce à GLS, sa branche de livraison internationale, mais ses activités au Royaume-Uni continuaient de générer des pertes.

Ce marché intérieur est désormais bénéficiaire, dopant le bénéfice net du groupe, qui s'est envolé à plus de 367 millions de livres (423 millions d'euros) pour son dernier exercice annuel, selon un communiqué lundi.

Le rachat de cette entreprise historique à haute valeur symbolique par Daniel Kretinsky, annoncé en mai 2024 pour 3,6 milliards de livres (4,2 milliards d'euros), a été finalisée en avril, après avoir reçu le feu vert du gouvernement britannique en décembre.

L'opération avait fait polémique dans la classe politique britannique, qui s'inquiétait de conserver l'ancrage dans le pays de cette entreprise privatisée en 2013.

Le gouvernement travailliste avait obtenu des garanties, notamment que le gouvernement donnera son accord pour tout changement de l'emplacement du siège social ou du centre d'opérations de Royal Mail.

L'entreprise devra aussi maintenir un service à prix unique pour l'ensemble du Royaume-Uni, la livraison de lettres de première classe six jours par semaine. Elle s'est aussi engagée à protéger la marque "Royal Mail".

Milliardaire aussi discret publiquement qu'actif sur les marchés, Daniel Kretinsky a construit sa fortune grâce aux énergies fossiles, avant de multiplier les investissements dans des pays et secteurs variés.

