Les bénéfices annuels de Carlsberg dépassent les prévisions grâce à la réduction des coûts et à l'accord avec Britvic
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 08:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du texte, citation du directeur général dans les paragraphes 5-6, prévisions pour 2026 dans le paragraphe 7) par Emma Rumney

Le brasseur danois Carlsberg

CARLb.CO a annoncé mercredi une hausse de 5% de son bénéfice d'exploitation annuel , dépassant les attentes des analystes, aidé par des réductions de coûts et des bénéfices plus importants que prévu de son acquisition du fabricant de boissons non alcoolisées Britvic.

Le troisième brasseur mondial derrière Anheuser-Busch InBev

ABI.BR et Heineken HEIN.AS a déclaré un bénéfice d'exploitation organique de 13,99 milliards de couronnes danoises (2,22 milliards de dollars) avant éléments spéciaux. Les analystes s'attendaient à 13,82 milliards de couronnes, selon un consensus compilé par la société.

La société, qui possède des marques telles que Kronenbourg 1664, Tuborg et Somersby, a surpassé certains de ses pairs dans un contexte de faible demande mondiale de bière, grâce à l'acquisition de Britvic, finalisée l'année dernière, qui a doublé la part des boissons non alcoolisées dans son portefeuille, la portant à 30 % des volumes.

Le groupe a également réduit ses dépenses en matière de voyages, de consultants et d'effectifs afin de protéger ses bénéfices tout en gérant les pressions allant de la faible demande des consommateurs aux effets des droits de douane américains et de la guerre en Ukraine.

Le directeur général Jacob Aarup-Andersen a également souligné que le rachat d'une entreprise de boissons non alcoolisées en Asie centrale et l'accélération de la croissance en Inde ont contribué à la performance de Carlsberg.

"Dans ce contexte, et grâce à une gestion rigoureuse des coûts et à de solides processus de gestion des performances, nous avons enregistré une solide croissance des bénéfices", a-t-il déclaré.

Carlsberg prévoit une croissance des bénéfices comprise entre 2 % et 6 % pour l'exercice en cours, ce qui est conforme aux attentes des analystes de Jefferies et Barclays.

(1 $ = 6,3110 couronnes danoises)

