 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 235,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
information fournie par Boursorama avec AFP 13/11/2025 à 17:33

( AFP / PATRICK T. FALLON )

( AFP / PATRICK T. FALLON )

L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense.

"Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont renoncé à l'acquisition de six Boeing E-7 Wedgetail", qui devaient remplacer les Boeing E-3A, utilisés par l'Alliance comme avions de reconnaissance aérienne AWACS, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces appareils vont atteindre la fin de leur durée de vie en 2035.

"Les avions doivent être remplacés, c'est clair. Ce processus est donc en cours, et je ferai tout pour m'assurer que nous accélérons ce processus", a déclaré jeudi de son côté le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, depuis la base aérienne de Geilenkirchen, en Allemagne, où sont basés les AWACS.

Le secrétaire d’Etat néerlandais à la Défense Gijs Tuinman n'a pas précisé quel autre constructeur pourrait remplacer Boeing, soulignant toutefois "l'importance d'investir dans l'industrie européenne", selon ce communiqué.

L'Otan avait annoncé en novembre 2023 son intention de remplacer sa flotte d'AWACS par six Boeing E-7A, mais a finalement renoncé suite au retrait américain de ce programme de remplacement, annoncé en juillet.

Défense
OTAN

Valeurs associées

BOEING CO
194,760 USD NYSE -0,38%

4 commentaires

  • 18:24

    on a des experts ici sur Boursorama ;o)))

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme qui a fui El-Facher, ville du Darfour (ouest) prise par les paramilitaires, prépare à manger dans un camp pour déplacés soudanais à al-Dabbah, le 13 novembre 2025 ( AFP / Ebrahim Hamid )
    Soudan: plus de 770 km d'exode pour les déplacés d'El-Facher
    information fournie par AFP 13.11.2025 19:12 

    Des réfugiés soudanais de tous âges partis d'El-Facher racontent à l'AFP leur exode épuisant: la faim, la soif, les cadavres sur la route, les contrôles, les fouilles brutales, les scènes de violence. Certains ont dû parcourir à pied les 770 km qui séparent la ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, en Ukraine, le 31 octobre 2025 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    Affaire de corruption en Ukraine: Zelensky impose des sanctions contre un proche
    information fournie par AFP 13.11.2025 19:09 

    Le président ukrainien a imposé jeudi des sanctions contre un homme d'affaires considéré comme son ami proche et accusé d'avoir orchestré une vaste affaire de corruption, tentant ainsi d'endiguer l'une des pires crises politiques qu'il traverse depuis l'invasion ... Lire la suite

  • Intelligence artificielle : vers l'éclatement d'une bulle ?
    Intelligence artificielle : vers l'éclatement d'une bulle ?
    information fournie par Sycomore AM 13.11.2025 18:50 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

  • Le procureur général espagnol Alvaro Garcia Ortiz quitte le tribunal à Madrid le 13 novembre 2025 ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Espagne: le jugement dans le procès inédit du Procureur général mis en délibéré
    information fournie par AFP 13.11.2025 18:45 

    Le procès du Procureur général espagnol pour violation du secret judiciaire s'est achevé jeudi à Madrid et son jugement a été mis en délibéré, après six journées d'audiences inédites dans l'histoire moderne du pays. Álvaro García Ortiz, le plus haut magistrat du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank