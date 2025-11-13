L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS

( AFP / PATRICK T. FALLON )

L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense.

"Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont renoncé à l'acquisition de six Boeing E-7 Wedgetail", qui devaient remplacer les Boeing E-3A, utilisés par l'Alliance comme avions de reconnaissance aérienne AWACS, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces appareils vont atteindre la fin de leur durée de vie en 2035.

"Les avions doivent être remplacés, c'est clair. Ce processus est donc en cours, et je ferai tout pour m'assurer que nous accélérons ce processus", a déclaré jeudi de son côté le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, depuis la base aérienne de Geilenkirchen, en Allemagne, où sont basés les AWACS.

Le secrétaire d’Etat néerlandais à la Défense Gijs Tuinman n'a pas précisé quel autre constructeur pourrait remplacer Boeing, soulignant toutefois "l'importance d'investir dans l'industrie européenne", selon ce communiqué.

L'Otan avait annoncé en novembre 2023 son intention de remplacer sa flotte d'AWACS par six Boeing E-7A, mais a finalement renoncé suite au retrait américain de ce programme de remplacement, annoncé en juillet.