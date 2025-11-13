Les baristas syndiqués de Starbucks débrayent le jour de la coupe rouge pour réclamer des négociations contractuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes et d'investisseurs) par Juveria Tabassum et Waylon Cunningham

Plus de 1 000 baristas syndiqués de Starbucks dans plus de 40 villes américaines ont lancé une grève illimitée jeudi, intensifiant leur pression pour une convention collective sur l'augmentation des salaires et des niveaux de personnel chez le géant du café.

Le débrayage commencera dans 65 magasins, a indiqué l'organisation Starbucks Workers United, et coïncidera avec le Red Cup Day, un événement commercial très fréquenté qui entraîne généralement une augmentation des visites dans plus de 17 000 cafés aux États-Unis.

Jusqu'à présent, l'impact a été minime, moins de 1 % des magasins ayant subi des perturbations, a déclaré un porte-parole de Starbucks à Reuters.

Le syndicat, qui représente les employés d'environ 550 magasins américains, prévoit de se rassembler à 16 heures, heure locale, dans plus d'une douzaine de villes et a averti que la grève pourrait devenir la plus importante et la plus longue de l'histoire de Starbucks.

Des magasins situés dans des villes telles que Seattle, New York, Philadelphie, Dallas, Austin et Portland se joindront à l'arrêt de travail. Certains établissements avaient déjà fermé leurs portes pour la journée, a indiqué un porte-parole du syndicat lors d'une conférence de presse.

Le syndicat représente environ 9 500 travailleurs, soit 4 % de la main-d'œuvre des cafés, selon Starbucks.

LES NÉGOCIATIONS TRAÎNENT EN LONGUEUR

La grève intervient alors que le directeur général Brian Niccol ferme des centaines de magasins peu performants, y compris le magasin phare syndiqué de Seattle, et se concentre sur l'amélioration des temps de service et de l'expérience en magasin afin de relancer la demande aux États-Unis.

Les négociations entre le syndicat et l'entreprise se sont étendues pendant environ huit mois en 2024, mais ont été rompues en décembre, à la suite de quoi les travailleurs se sont mis en grève pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

M. Niccol avait déclaré en septembre de l'année dernière, quand il a pris ses fonctions de directeur général, qu'il s'engageait à dialoguer.

Toutefois, Lynne Fox, présidente internationale du syndicat, a déclaré lors d'une conférence de presse que les choses avaient changé après l'entrée en fonction de M. Niccol.

"Un an après l'entrée en fonction de M. Niccol, les négociations ont reculé après des mois de progrès constants et de négociations de bonne foi", a déclaré Mme Fox.

Starbucks a refusé de commenter les remarques de Mme Fox.

En avril, le syndicat a rejeté une proposition de Starbucks qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %, estimant qu'elle n'apportait pas de changements aux avantages économiques tels que les soins de santé, ni d'augmentation de salaire immédiate.

"Le meilleur recours est que Starbucks négocie de bonne foi", a déclaré Christopher Hayes, historien du travail à la Rutgers School of Management and Labor Relations.

QUELLES SONT LES REVENDICATIONS?

Le syndicat a déposé plus de 1 000 plaintes auprès du National Labor Relations Board pour des pratiques déloyales de travail présumées, telles que le licenciement de baristas syndiqués. La semaine dernière, il a voté en faveur d'une grève si un contrat n'était pas finalisé avant le 13 novembre.

"Nous faisons grève pour obtenir un contrat syndical équitable, la résolution des pratiques déloyales de travail et un meilleur avenir chez Starbucks", a déclaré Dachi Spoltore, une barista de Starbucks à Pittsburgh qui s'est jointe à la grève.

"Pour chaque barista en grève, des dizaines d'autres alliés et clients se sont engagés à respecter le piquet de grève et à ne pas acheter de Starbucks pendant la grève."

Starbucks a déclaré payer un salaire moyen de 19 dollars de l'heure et offrir aux employés qui travaillent au moins 20 heures par semaine des avantages sociaux, notamment des soins de santé, des congés parentaux et des frais de scolarité pour des cours en ligne à l'université d'État de l'Arizona.

Le syndicat a déclaré que le salaire de départ était de 15,25 dollars de l'heure dans environ 33 États et que le barista moyen travaillait moins de 20 heures par semaine.

LES INVESTISSEURS SURVEILLENT DE PRÈS

Les deux parties se sont accusées mutuellement d'avoir bloqué les négociations et se disent prêtes à retourner à la table des négociations.

Certains investisseurs et législateurs ont exhorté Starbucks à reprendre les négociations avec le syndicat et à conclure un contrat.

"Alors que nous approchons rapidement du quatrième anniversaire de la syndicalisation des premiers magasins à Buffalo, dans l'État de New York, il est remarquable que la direction n'ait pas été en mesure de conclure un premier contrat", a déclaré un porte-parole de Trillium Asset Management, actionnaire de longue date de Starbucks.

Les actions de Starbucks ont baissé de près de 1 % jeudi.

"En termes absolus, il s'agit d'une fraction des magasins et, par conséquent, contrairement à la vente de la participation chinoise, aux récentes annonces de restructuration ou de remodelage, (la grève) n'influence pas directement les estimations de bénéfices", a déclaré Meredith Jensen, analyste chez HSBC Securities.

"Le marché évalue de nombreux facteurs - qualitatifs et quantitatifs - sur le redressement de Starbucks et les histoires négatives très médiatisées ne peuvent pas être totalement exclues de l'histoire de l'investissement de l'entreprise."

PROTESTATIONS ANTÉRIEURES

Ce n'est pas la première fois que le syndicat fait grève le jour des gobelets rouges, lorsque Starbucks distribue gratuitement aux clients des gobelets rouges réutilisables sur le thème des fêtes lors de l'achat d'un café.

En 2022, les travailleurs d'une centaine de magasins américains ont entamé une grève d'une journée le jour du Red Cup pour protester contre des licenciements et des fermetures de magasins qui, selon eux, constituaient des représailles illégales de la part de Starbucks à leur encontre.

Les employés de centaines de magasins ont également quitté leur travail le jour de la coupe rouge en 2023, pour réclamer une amélioration des effectifs et des horaires pour l'événement promotionnel, qui, selon eux, est l'un des "jours les plus difficiles et les plus infâmes en termes de manque de personnel".