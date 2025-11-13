 Aller au contenu principal
Les baristas syndiqués de Starbucks débrayent dans 40 villes pour obtenir des négociations contractuelles
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 1.000 baristas syndiqués de Starbucks SBUX.O dans plus de 40 villes américaines ont lancé une grève illimitée jeudi, a déclaré le syndicat, intensifiant leur pression pour obtenir une convention collective sur les salaires et autres avantages sociaux chez le géant du café.

Le débrayage, qui, selon le syndicat, commencera par 65 magasins, coïncide avec le Red Cup Day de Starbucks, un événement de vente très fréquenté pendant les fêtes qui entraîne généralement une augmentation des visites des clients.

Starbucks n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'association Starbucks Workers United, qui représente les employés de plus de 550 magasins aux États-Unis, a déclaré qu'elle prévoyait des rassemblements à 16 heures, heure locale, dans plus d'une douzaine de villes et a averti que la grève pourrait devenir la plus importante et la plus longue de l'histoire de Starbucks.

Des magasins situés dans des villes telles que Seattle, New York, Philadelphie, Dallas, Austin et Portland se joindront à l'arrêt de travail, a indiqué le syndicat.

La semaine dernière, les baristas syndiqués ont voté en faveur d'une grève si un contrat n'était pas conclu d'ici au 13 novembre.

Chaque partie a reproché à l'autre d'avoir mis fin aux pourparlers à la fin de l'année dernière et s'est déclarée prête à reprendre les négociations.

Starbucks affirme que le syndicat représente environ 9 500 travailleurs, soit 4 % de la main-d'œuvre des cafés.

Valeurs associées

STARBUCKS
87,2600 USD NASDAQ +0,97%
