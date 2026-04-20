Les banques sont en contact étroit avec le régulateur européen sur le Mythos d'Anthropic, selon un banquier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques sont en contact étroit avec leurs régulateurs européens au sujet du nouveau modèle d'intelligence artificielle Mythos d'Anthropic, a déclaré lundi Christian Sewing, président de l'association bancaire allemande et directeur général de la Deutsche Bank.

Il a ajouté que l'association bancaire discuterait plus tard dans la journée de lundi de ce sujet, après les discussions de la semaine dernière.

"Ce n'est certainement pas quelque chose qui provoque la panique ou qui tire la sonnette d'alarme de notre côté en ce moment, mais c'est certainement quelque chose que nous devons garder à l'esprit dans notre gestion quotidienne des risques - et c'est exactement ce que nous faisons", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les vastes capacités de Mythos à coder à un niveau élevé lui ont donné une capacité potentiellement sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité, selon les experts, ce qui a incité certaines autorités de réglementation à l'échelle mondiale à se pencher davantage sur la question.