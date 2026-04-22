Verallia: EBITDA ajusté progresse de 8% à 159 millions EUR au T1 FY26

* Verallia a publié un chiffre d’affaires de 798,5 millions EUR au T1 2026, en recul de 2,4% sur un an sous l’effet de prix de vente plus bas. * L’EBITDA ajusté a progressé de 8% à 159,1 millions EUR, la marge s’élargissant de 1,97 point à 19,9%. * Les volumes sont restés globalement stables, la hausse dans la plupart des pays compensant le repli attendu en Allemagne. * La dette nette a atteint 1,9 milliard EUR, le ratio d’endettement restant inchangé à 2,7x. * Le groupe confirme viser en 2026 un EBITDA ajusté d’environ 700 millions EUR, avec un flux de trésorerie disponible d’environ 220 millions EUR. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Verallia SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604221245BIZWIRE_USPR_____20260422_BW643337) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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