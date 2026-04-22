L'Oréal fait mieux qu'attendu au premier trimestre, soutenu par ses produits professionnels

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a publié mercredi des ventes en hausse de 3,6% au premier trimestre, portées en particulier par ses produits professionnels et sa division de beauté dermatologique, avec une activité en croissance dans presque toutes les régions.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

De janvier à mars, le mastodonte, propriétaire des marques Biotherm, Maybelline, Mixa ou Garnier, a vu son chiffre d'affaires atteindre 12,15 milliards d'euros, supérieur aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg.

A données ajustées pour prendre en compte l'effet de ses projets de transformation informatique, la croissance atteint 6,7%, "supérieure au marché mondial de la beauté", déjà "dynamique", affirme le groupe dans un communiqué.

"Nous accélérons nos gains de parts de marché à travers le monde", a affirmé le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, cité dans le communiqué.

"Malgré les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles, nous sommes optimistes quant aux perspectives du marché mondial de la beauté", a fait valoir le dirigeant, qui confirme tabler sur une croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2026.

L'an dernier, le bénéfice net de L’Oréal avait reculé de 4,4%, à 6,1 milliards d'euros, pénalisé par des effets de change et une surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises en France.

Par divisions, le groupe fait état de ventes toujours en nette hausse pour ses produits professionnels (+14,5% à 1,5 milliard d'euros), portées notamment par de récents lancements pour les marques Kérastase et Redken, ainsi que par la personnalisation des services dans les salons de coiffure.

La division luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani...) est quasi stable à 4,1 milliards d'euros (mais en croissance de 5,6% en données comparables ajustées). Elle a été soutenue par les ventes de parfums, son principal moteur, tandis que la dynamique s'améliore pour les soins de peau, selon l'entreprise, qui ne donne pas de chiffre précis.

Le chiffre d'affaires de la division grand public (Garnier, Maybelline, L'Oréal Paris) a quant à lui progressé de 2,1% à 4,4 milliards d'euros, porté notamment par l'Europe.

Enfin, la division beauté dermatologique (La Roche-Posay, CeraVe, Vichy...) a vu ses ventes atteindre 2,2 milliards d'euros (+6,2%). Elle a bénéficié en particulier du succès de certains produits phare de La Roche-Posay (Cicaplast), et d'une forte progression de la marque SkinCeuticals.