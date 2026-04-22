Flèche Wallonne: Seixas toujours plus fort

Le prodige français Paul Seixas vainqueur de la Flèche wallonne, le 22 avril 2026 à Huy (Belgique) ( AFP / JOHN THYS )

A seulement 19 ans, le prodige français Paul Seixas continue à battre des records de précocité, remportant mercredi la Flèche Wallonne dès sa première participation après avoir écrasé la concurrence dans le Mur de Huy.

Même Tadej Pogacar, double vainqueur de la classique ardennaise, n'avait pas réussi à dompter d'entrée le terrible Mur, une rampe de 1,3 km à 9,6% de moyenne, prenant une anonyme 53e place à sa première tentative en 2019.

Seixas a frappé fort d'entrée en s'imposant dans un style justement "pogacaresque", tout seul et quasiment bouche fermée, malgré la brutalité de l'effort qui a laissé transis de douleur la plupart des autres concurrents, à l'image de Benoît Cosnefroy, 4e, qui a mis de longues minutes à se relever.

"Ce mur est tellement horrible, on sait qu'on va terminer complètement exténué", a rapporté Cosnefroy, impressionné, comme tout le monde, par la supériorité de Seixas qui, après une accélération progressive à environ 300 mètres de la ligne, s'est imposé facilement devant le Suisse Mauro Schmid et le Britannique Ben Tullet.

"Paul a pédalé en patron et il a montré qu'il est le plus fort. Je pensais que ce n'était pas un effort qu'il appréciait mais en réalité c'est comme Tadej (Pogacar): quand t'es fort physiquement, tu arrives à briller sur tous les terrains."

A 19 ans et 201 jours, Seixas est devenu ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire de la classique belge, battant le record qui appartenait depuis la première édition en 1936 à Philémon De Meersman, âgé alors de 21 ans et 150 jours.

"C'est incroyable, c'est énorme comme victoire. Je me dis que l'année dernière encore je regardais la course à la télé, et là pour ma première participation je gagne", a savouré le coureur de l'équipe Decathlon CMA CGM, huitième Français à s'imposer sur la Flèche, le premier depuis Julian Alaphilippe en 2021.

- Rendez-vous avec Pogacar à Liège -

Le prodige français Paul Seixas, 19 ans, après sa victoire dans la Flèche wallonne, le 22 avril 2026 à Huy (Belgique) ( AFP / JOHN THYS )

"J'y suis allé un peu aux sensations honnêtement. J'ai vu que tout le monde était un peu à bloc, donc j'ai fait l'effort. J'ai essayé de jauger un peu mes adversaires et quand j'ai vu qu'ils lâchaient un peu, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille à fond jusqu'en haut", a-t-il raconté, absolument pas freiné par son coude droit en sang.

"Je n'ai pas chuté", a-t-il précisé, expliquant que c'était juste une ancienne plaie qui s'est ouverte lorsque ça frottait fort dans le peloton.

Considéré comme le plus grand talent français depuis des décennies, le Lyonnais continue sur la lancé d'un début de saison sensationnel avec cette septième victoire depuis février, lui qui a notamment remporté la Classic Ardèche et le classement général du Tour du Pays basque avec trois étapes en prime.

Mercredi, les grands fauves du cyclisme mondial n'étaient pas présents à commencer par Tadej Pogacar.

Mais la manière dont il a écrabouillé la concurrence a marqué les esprits avant son prochain grand rendez-vous dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège où il retrouvera Pogacar ainsi que le Belge Remco Evenepoel pour match au sommet terriblement excitant.

"Ça va être une autre paire de manches, a-t-il dit. Bien sûr que je vais me battre pour être le mieux possible. Aujourd'hui montre que je suis en belle forme."