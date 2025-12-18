Les banques obtiennent gain de cause pour bloquer une action en justice britannique de 3,6 milliards de dollars portant sur des opérations de change de masse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte, les détails de la décision, la réaction à partir du paragraphe 5)

De grandes banques, dont JPMorgan JPM.N , UBS UBSG.S et Citigroup C.N , ont obtenu jeudi gain de cause pour bloquer un procès de masse de 2,7 milliards de livres (3,6 milliards de dollars) portant sur des allégations de tricherie sur le marché des changes.

Phillip Evans, ancien président de l'enquête de l'autorité britannique des marchés de la concurrence, dirigeait l'affaire au nom de milliers de gestionnaires d'actifs, de fonds de pension et d'institutions financières. Le procès, qui a également été intenté contre Barclays BARC.L , MUFG 8306.T et NatWest NWG.L , se fondait sur les conclusions de la Commission européenne, qui a infligé aux banques une amende de plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) en 2019.

Certaines des plus grandes banques d'investissement du monde ont payé plus de 11 milliards de dollars d'amendes combinées pour régler les allégations des régulateurs américains, britanniques et européens selon lesquelles les traders ont manipulé les taux de change pendant des années.

L'affaire Evans a été initialement bloquée en 2022 par le Competition Appeal Tribunal (CAT), qui a refusé de la certifier sur une base d'exclusion, ce qui signifie que les membres de la classe des demandeurs feraient partie de l'affaire à moins qu'ils n'en décident autrement.

Le CAT a déclaré que l'affaire pouvait être introduite sur la base de l'opt-in, tout en admettant que cela mettrait effectivement fin au litige. L'affaire Evans a été relancée par la Cour d'appel en 2023, mais l'appel des banques a été confirmé par la Cour suprême du Royaume-Uni jeudi.

La juge Vivien Rose a déclaré que le Tribunal d'appel de la concurrence avait eu raison d'estimer que le bien-fondé de la demande était faible.

Elle a ajouté que certains membres de la classe des demandeurs pouvaient avoir une réclamation viable, mais qu'ils n'avaient pas manifesté d'intérêt pour la poursuivre et qu'ils représentaient "une infime partie" de la valeur de l'affaire.

UBS et MUFG ont salué la décision. JPMorgan et Barclays ont refusé de commenter. Citi et NatWest n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Phillip Evans a déclaré dans un communiqué qu'il examinerait "les options disponibles pour rendre justice aux personnes concernées".

"La réalité pratique est qu'il est peu probable que les procédures "opt-in" permettent d'obtenir une réparation significative pour les dizaines de milliers de personnes et d'entreprises ordinaires affectées par la conduite illégale des banques", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,7493 livre sterling)