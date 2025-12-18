Les banques obtiennent gain de cause pour bloquer un procès de masse britannique de 3,6 milliards de dollars sur le marché des changes

De grandes banques, dont JPMorgan JPM.N , UBS UBSG S> et Citigroup C.N , ont obtenu gain de cause jeudi pour bloquer un procès de masse de 2,7 milliards de livres (3,6 milliards de dollars) portant sur des allégations de tricherie sur le marché des changes.

Phillip Evans, ancien président de l'enquête de l'autorité britannique des marchés de la concurrence, dirigeait l 'affaire au nom de milliers de gestionnaires d'actifs, de fonds de pension et d'institutions financières.

Le procès, qui a également été intenté contre Barclays

BARC.L , MUFG 8306.T et Natwest NWG.L , se fonde sur les conclusions de la Commission européenne, qui a infligé aux banques une amende de plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) en 2019.

La Commission européenne a constaté que les banques avaient truqué le marché des changes de plusieurs milliers de milliards de dollars dans le cadre de deux cartels distincts entre 2007 et 2013.

Certaines des plus grandes banques d'investissement du monde ont payé plus de 11 milliards de dollars d'amendes pour répondre aux allégations des autorités de régulation américaines, britanniques et européennes selon lesquelles les traders auraient manipulé les taux de change pendant des années.

L'affaire Evans a d'abord été bloquée en 2022 par le Competition Appeal Tribunal, avant d'être relancée par la Cour d'appel l'année suivante.

Les banques ont fait appel devant la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a rétabli la décision du Competition Appeal Tribunal de refuser de certifier l'affaire sur la base d'une clause d'exclusion.

(1 $ = 0,7493 livre)