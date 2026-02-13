 Aller au contenu principal
Les banques européennes souffrent à leur tour des craintes sur l'IA
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 17:00

La résurgence des craintes liées aux perturbations potentielles causées par l'intelligence artificielle (IA) touche particulièrement le secteur bancaire européen ce vendredi, qui s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la vague de ventes déclenchée par les droits de douane américains en avril dernier.

Le compartiment bancaire du Stoxx .SX7P perd 2,5% vers 15h54 GMT, la pire performance de l'indice paneuropéen, tandis que Société Générale SOGN.PA accuse le plus fort repli du CAC 40 (-5,2%)%.

Les autres banques françaises de la place parisienne sont également dans le rouge, BNP Paribas BNPP.PA abandonnant 2,8% et Crédit agricole CAGR.PA 0,86%.

Ailleurs en Europe, Deutsche Bank DBKGn.DE cède 3,76%, Barclays BARC.L 2,44% et UniCredit CRDI.MI 3,52%.

Les craintes liées au potentiel perturbateur de l'IA dans des secteurs bien établis de l'économie ont déjà affecté ces dernières semaines les entreprises de logiciels, d'assurance, de courtage ou encore de transport routier.

Les actions des banques européennes ont connu une année 2025 marquée par de forts gains, avec une hausse de plus de 60%. En janvier, elles ont touché leur plus haut niveau depuis 2008.

Elles accusent toutefois cette semaine un repli de plus de 5%, qui efface tous les gains enregistrés depuis le début de 2026.

(Samuel Indyk, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

BARCLAYS
453,275 GBX LSE -2,23%
BNP PARIBAS
89,4000 EUR Euronext Paris -2,39%
CREDIT AGRICOLE SA
17,7700 EUR Euronext Paris -0,95%
DEUTSCHE BANK
29,665 EUR XETRA -3,76%
SOCIETE GENERALE
66,8800 EUR Euronext Paris -5,16%
STOXX Europe 600 Banks
354,00 Pts DJ STOXX -2,61%
UNICREDIT
71,550 EUR MIL -3,49%
