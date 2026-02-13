JO 2026/Biathlon: Sacré sur le sprint, Fillon Maillet égale le record de médailles d'un Français aux Jeux d'hiver, Jacquelin frustré

Biathlon - Cérémonie de victoire du sprint 10km hommes

Le biathlète Quentin Fillon Maillet a été sacré vendredi ‌champion olympique du sprint et devient le Français le plus médaillé aux Jeux d'hiver à égalité avec Martin Fourcade grâce à sa septième breloque.

Le ​Jurassien de 33 ans a devancé les Norvégiens Vetle Christiansen (+ 13"7) et Sturla Laegreid (+ 15"9) pour décrocher son quatrième titre olympique et apporter une dixième médaille à la délégation française dans ces Jeux de Milan-Cortina.

Le Tricolore Emilien Jacquelin échoue au pied du podium, à deux dixièmes de ​seconde de la médaille de bronze (+ 16"1).

Déjà sacré dimanche dernier sur le relais mixte, Quentin Fillon Maillet a une nouvelle fois livré une magnifique performance à Anterselva (Italie). Auteur d'un 10/10 au ​tir, il a en outre réalisé le deuxième temps de ski parmi ⁠les 90 engagés.

"C'est énorme encore. Les émotions sont différentes que dans une course en confrontation parce que quand je franchis la ‌ligne, je ne suis encore sûr de rien et ça se concrétise petit à petit", a réagi "QFM", vice-champion olympique de ce format en 2022, qui a annoncé sa future paternité après sa victoire. "C'est dingue. Un deuxième titre pour ​cette olympiade, c'est extraordinaire."

"Je savais exactement quoi faire ‌aujourd'hui. Il y avait du calme, de la sérénité et j'ai pris plaisir à courir. Un quatrième ⁠titre, c'est dingue."

Le lauréat du classement général de la Coupe du monde 2022 continue de garnir un palmarès immense. Il avait incontestablement été l'homme fort des Jeux de Pékin en 2022, avec cinq médailles en six courses, dont l'or sur l'individuel et la poursuite.

Il pourrait compléter sa ⁠collection sur les trois prochaines courses ‌à venir et notamment la poursuite, dimanche, où il partira en tête.

"TRÈS FRUSTRANT"

La France a longtemps cru pouvoir ⁠placer un deuxième représentant sur le podium en la personne d'Emilien Jacquelin. L'Isérois de 30 ans, double champion du monde de la poursuite, ‌était en tête à la sortie du premier et du deuxième tir.

Il a notamment blanchi les cinq dernières cibles à une ⁠vitesse folle, dont lui seul est capable quand tout s'aligne. Malgré ses six secondes d'avance sur ⁠Quentin Fillon Maillet après le deuxième ‌passage sur le pas de tir, il a craqué dans le dernier tour, perdant 22 secondes sur son coéquipier.

Le fondeur de Villard-de-Lans (Isère) a ​finalement été éjecté du podium pour deux dixièmes de seconde par Sturla Laegreid, ‌en bronze comme sur l'individuel de mardi. Vetle Christiansen a glané sa troisième médaille après l'or et le bronze en 2022, respectivement sur le relais masculin et la ​mass start.

"D'un côté, c'est une course quasi parfaite, j'ai énormément engagé sur les skis, je le paie à la fin, c'est presque normal. L'inverse aurait été monstrueux", a expliqué Emilien Jacquelin sur France TV. "Très content d'avoir pu faire cette course là aujourd'hui, mais deux dixièmes ⁠c'est très frustrant."

"Je perds les 2 dixièmes sur du relâchement dans ce dernier kilomètre où je n'ai plus beaucoup d'énergie. Je pense que je fermais les yeux tellement j'étais cuit. En espérant qu'on sourira de ça dimanche", a-t-il poursuivi. "Comptez sur moi pour faire le show dimanche, médaille ou pas médaille, je serai là pour mettre le feu sur la piste."

Avec Eric Perrot, neuvième (+ 1'02''1) trois jours après sa médaille d'argent sur l'individuel, les Français sont parfaitement placés pour la poursuite de dimanche, lors de laquelle les écarts du sprint sont conservés pour l'ordre de départ.

(Reportage ​de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron)