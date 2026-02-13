L'Europe finit dans le désordre, entre résultats et craintes sur l'IA

Une femme passe devant le bâtiment de la Bourse de Londres dans la City de Londres, Grande-Bretagne

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) ayant particulièrement ‌affecté le secteur bancaire, après une semaine également marquée par une avalanche de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 a abandonné 0,35% à 8.311,74 points. À Francfort, le Dax a pris 0,20% et à Londres, le FTSE 100 a ​gagné 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 0,41%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,12% et le Stoxx 600 a perdu 0,12%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 gagne toutefois 0,11% et le CAC 40 0,46%.

La crainte que le développement rapide des outils d'IA ne nuise à d'autres secteurs entiers de l'économie a entraîné une semaine d'humeur changeante sur les marchés d'actions.

Après avoir frappé des secteurs tels que les entreprises de logiciels, d'assurance et ​de courtage des deux côtés de l'Atlantique, les doutes ont particulièrement touché le secteur bancaire européen, qui a connu sa pire semaine depuis avril 2025 (-5,43%), lorsque la vague de droits de douane annoncée par la Maison blanche a secoué les marchés mondiaux.

En pleine période de publication des résultats, la volatilité ​s'est encore accrue, les investisseurs ayant dû digérer les chiffres et les prévisions de certaines des plus grandes ⁠entreprises du continent.

Selon les données compilées par LSEG, les bénéfices trimestriels des entreprises européennes devraient désormais reculer de 1,1% sur un an, soit une amélioration par rapport à la baisse de 4% prévue précédemment, ‌mais restent les pires enregistrés au cours des sept derniers trimestres, dans un contexte marqué par l'impact des droits de douane américains.

Aux États-Unis, les données très attendues sur l'inflation du mois de janvier, plus modérée que prévu, renforcent les estimations de baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed) cette année, même si les chiffres de l'emploi publiés mercredi ont ​plutôt laissé entrevoir une période de statu quo.

"Le fait que l'inflation soit en dessous des ‌attentes pour la quatrième fois de suite et que les prix des biens non-énergétiques, censés être les plus affectés par les hausses de droits de ⁠douane, soient quasiment à l'arrêt sur les derniers mois montrent que les craintes d'une accélération de l'inflation étaient assez largement infondées", écrit Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR Asset Management.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains intègrent désormais environ 63 points de base d'assouplissement cette année, ce qui équivaut à environ deux baisses de taux de 25 points de base chacune, contre 58 points de base avant la ⁠publication des données.

VALEURS

A Paris, la banque Société Générale, ‌affectée par la recrudescence des tensions autour de l'IA, a reculé de 5,4%, lanterne rouge du CAC 40.

Du côté des résultats d'entreprise, L'Oréal a perdu 4,9%, les ventes du ⁠groupe français de cosmétiques au quatrième trimestre ayant déçu les attentes des analystes.

Safran, qui a dit s'attendre vendredi à une meilleure performance en 2026, s'est en revanche envolé de 8,2%, faisant progresser le compartiment européen de la défense ‌de plus de 3%.

Ubisoft a grimpé de 12,3% après avoir fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de ses réservations nettes au troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels.

Capgemini a progressé ⁠de 5,1% après ses résultats 2025 et perspectives 2026.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,43%, le Standard & Poor's ⁠500 0,52% et le Nasdaq Composite 0,30%.

LES INDICATEURS DU ‌JOUR

L'économie de la zone euro a progressé en ligne avec les attentes au quatrième trimestre de 2025, montre la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

L'excédent commercial de l'UE a par ailleurs continué de ​se réduire, les droits de douane pesant sur les exportations vers les États-Unis et la hausse des importations chinoises déplaçant la ‌production européenne, selon les données publiées vendredi par Eurostat.

CHANGES

Le dollar est stable(+0,01%) vendredi face à un panier de devises de référence.

L'euro s'établit à 1,1868 dollar, également presque inchangé.

Le yen recule de 0,09% à 152,87 pour un dollar mais s'apprête à enregistrer sa plus ​forte hausse hebdomadaire depuis plus d'un an, la victoire électorale historique de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ayant apaisé certaines inquiétudes des investisseurs concernant les finances publiques.

La dirigeante nationaliste japonaise rencontrera par ailleurs le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, lundi prochain, a annoncé vendredi le gouvernement.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain reculent vendredi, l'inflation plus modérée que prévu en janvier ayant renforcé les paris sur au moins deux baisses de ⁠taux cette année.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 4,8 points de base à 4,0560%. Le deux ans recule de 5,6 points de base à 3,4097%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 1,5 point de base à 2,7618%. Le deux ans a également fini en légère baisse à 2,0240%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se stabilisent après avoir reculé plus tôt dans la séance, des sources ayant dit à Reuters que l'Opep+ envisageait de reprendre les augmentations de production à partir du mois d'avril.

Le Brent prend 0,31% à 67,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,11% à 62,91 dollars.

Les États-Unis ont par ailleurs assoupli ce vendredi les sanctions imposées au secteur énergétique vénézuélien en délivrant deux licences qui permettent aux entreprises de reprendre leurs activités dans le pays caribéen et à d'autres entreprises de négocier des contrats d'investissement.

A SUIVRE ​LE 16 FÉVRIER :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)