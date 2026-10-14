Les banques de Wall Street prévoient un carnet de commandes bien rempli malgré la volatilité des marchés

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(Ajout d'une citation du directeur général de Goldman au paragraphe 11)

par Arasu Kannagi Basil et Prakhar Srivastava

Les banques de Wall Street se sont montrées optimistes quant à l’activité de banque d’investissement, invoquant un carnet de commandes bien rempli et un engagement continu de la part des clients, alors même que la hausse des rendements obligataires et la volatilité des marchés menacent de retarder les transactions.

Les dirigeants des grandes banques ont déclaré cette semaine que le contexte de la banque d’investissement restait solide, les entreprises cherchant à conclure des transactions, tandis que le dialogue stratégique au sein des conseils d’administration restait actif.

« Compte tenu de la chute des taux, le marché va marquer une petite pause pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs de s’entendre sur les conditions de valorisation. Nous avons effectivement constaté un léger ralentissement au cours de la seconde quinzaine de septembre », a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan.

«Dans l’ensemble, je pencherais davantage pour des reports que pour des annulations. Il y a beaucoup de transactions qui doivent être conclues et que les parties souhaitent mener à bien. »

Les commissions de banque d’investissement ont augmenté dans la plupart des grandes banques américaines au troisième trimestre, la Bank of America faisant figure d’exception.

« Le carnet de commandes est bien rempli. Les États-Unis sont au cœur de l’action, tant en matière de conseil que sur les marchés de capitaux. Nous constatons une légère reprise en Europe et en Asie, mais l’essentiel de l’activité se concentre aux États-Unis », a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citigroup.

Le climat général en matière de transactions est constructif, a ajouté Mme Fraser, soulignant la poursuite des dépenses d’investissement et l’intensification des discussions stratégiques parmi les clients.

Des droits de douane au conflit au Moyen-Orient, la machine de la banque d’investissement de Wall Street a surmonté plusieurs obstacles au cours de l’année écoulée, ce qui a suscité de brèves périodes de prudence, mais aucune n’a suffi à faire dérailler la reprise des opérations.

« Les investisseurs stratégiques ont repris les discussions en vue de transactions au cours des dernières semaines », a déclaré Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley.

David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, a également indiqué que les entreprises se sentaient à l’aise avec l’environnement réglementaire régissant les opérations de fusion-acquisition.

«Je n’ai pas l’impression que les acteurs restent sur la touche à cause des élections de mi-mandat », a-t-il déclaré.

Malgré un solide carnet de commandes, les analystes de Wall Street restent prudents quant à l’activité de la banque d’investissement à court terme, car la hausse des coûts d’emprunt et l’incertitude liée aux valorisations menacent de retarder les transactions.

Le volume mondial des fusions-acquisitions a chuté de 41% par rapport aux trois mois précédents pour s’établir à 993 milliards de dollars au troisième trimestre, passant sous la barre des 1 000 milliards de dollars pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2025, en raison de la diminution du nombre de méga-opérations, selon les données de LSEG.

LE MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE FACE À DE NOUVEAUX OBSTACLES

L’activité des introductions en bourse aux États-Unis a perdu de son élan depuis l’été, la volatilité des marchés et les inquiétudes liées aux valorisations rendant les investisseurs plus sélectifs et compliquant les projets d’introduction en bourse.

Une série de reports de la part de candidats très en vue, notamment l’entreprise de technologie nucléaire Holtec et le fabricant de bagues connectées Oura , a pesé sur le marché des introductions en bourse cet automne. SB Energy, soutenue par SoftBank, a également reporté le lancement de sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse aux États-Unis .

« L’activité s’est un peu ralentie en septembre. Le marché des introductions en bourse était largement ouvert. C’est simplement que si vous vous attendiez à une certaine valorisation, vous avez obtenu un résultat inférieur de 10 % à 15 % », a déclaré M. Solomon de Goldman. Mme Yeshaya, de Morgan Stanley, a indiqué que les transactions pourraient reprendre lorsque les entreprises se sentiront plus à l’aise avec les nouvelles valorisations.

La fenêtre des introductions en bourse s’est également rétrécie, la biotechnologie figurant parmi les rares secteurs suscitant encore de l’intérêt, les investisseurs se montrant plus sélectifs dans un contexte de hausse des taux.

« En ce qui concerne le pipeline, les marchés boursiers sont davantage portés par les offres secondaires. Le marché des introductions en bourse reste un peu plus sélectif, ce qui en fait certainement une option pour les émetteurs affichant des bénéfices durables », a déclaré Mme Fraser, de Citigroup.

Les introductions en bourse nécessitent généralement un appétit stable de la part des investisseurs et des conditions de marché favorables pour que les entreprises atteignent les valorisations souhaitées. Une inflation plus élevée et la hausse des taux d’intérêt font également paraître les actions de croissance plus chères et augmentent le coût de la dette.

« Avec un peu de recul, quiconque nourrit de grandes attentes sera déçu par l’activité des introductions en bourse au quatrième trimestre. Dans une certaine mesure, cela vaut pour l’ensemble de l’année 2026 », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

« Les entreprises continuent de déposer des dossiers. Certes, cela peut changer, et la hausse des taux constitue un nouvel obstacle de taille. La fin de la guerre en Iran serait le plus grand catalyseur potentiel à la hausse, mais cela est impossible à prédire. »