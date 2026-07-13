Les banques de Wall Street multiplient les assistants numériques pour remporter la course à la productivité

par Nupur Anand et Tatiana Bautzer

Les grandes banques intensifient l'intégration des assistants numériques dans leurs opérations quotidiennes, en définissant la manière dont ces agents interagissent avec leurs collègues humains et leurs clients, dans une course effrénée pour prendre une longueur d'avance. Les banques se livrent à une course à l'adoption de l'IA « agentique » – une intelligence artificielle capable d'accomplir des tâches avec un minimum de supervision humaine – dans des domaines allant de la gestion de patrimoine à la vérification des clients, en passant par le trading et la trésorerie, dans le but d'accroître leur productivité. Elles s'efforcent désormais de plus en plus d'intégrer dans leurs opérations des agents capables d'agir de manière autonome pour le compte des utilisateurs et de les faire travailler aux côtés d'êtres humains.

« Nous travaillons notamment avec les banques sur la question des agents et des employés humains … afin d'aider les banques à examiner l'ensemble des rôles de bout en bout, puis à déterminer lesquels sont des rôles hybrides, lesquels relèvent d'employés agents et lesquels ne concernent que des employés humains », a déclaré Peter Torrente, responsable du secteur bancaire américain chez KPMG. Une enquête menée en juin par KPMG a montré que 51 % des banques testaient des agents IA.

Les grandes banques intègrent ou prévoient d'intégrer l'IA de type « agent » dans leur travail quotidien, dans une multitude de fonctions.

Koren Maranca, la responsable de l'intelligence artificielle pour la gestion de patrimoine chez Morgan Stanley, a déclaré que la banque commencerait à tester, d'ici la fin de l'été, des assistants numériques capables d'interagir avec les clients à tout moment de la journée. La banque utilise déjà des agents pour aider les conseillers financiers à accomplir toutes sortes de tâches.

« Nous préparons actuellement ces agents à envoyer des rappels ou des recommandations aux conseillers financiers concernant leurs clients », a déclaré Mme Maranca. Ces assistants peuvent analyser les investissements, suggérer des stratégies et aider à la constitution de portefeuilles. Chez BNY, les employés numériques sont considérés comme des coéquipiers affectés à des tâches spécifiques et capables de communiquer entre eux. Ils ont reçu des identifiants de connexion et des surnoms pour rejoindre l'équipe et travailler aux côtés de leurs collègues, a expliqué le directeur général Robin Vince lors d'un podcast du Wall Street Journal plus tôt cette année. « L'employé numérique dispose d'un identifiant de connexion, il peut réellement intervenir dans les systèmes, et il a en fait un… responsable humain chargé de le former, de s'assurer qu'il effectue bien toutes les tâches requises, comme une évaluation des performances, si l'on peut dire, un contrôle qualité, et il a des tâches à accomplir chaque jour », a déclaré M. Vince dans le podcast, en expliquant le rôle de son assistant numérique baptisé « Payment Pete ». BNY n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Chez UBS, les conseillers financiers disposent d'agents qui envoient quotidiennement des milliers d'alertes signalant la nécessité d'agir, par exemple lorsqu'un client dispose d'une rente arrivant à échéance et doit réinvestir.

« Ils rassemblent toutes les informations internes issues des réunions, des comptes et des échanges par e-mail », a déclaré Richard James, responsable des produits d'IA chez UBS. Une fois qu'un conseiller financier a pris une décision concernant une transaction avec le client, les agents IA peuvent effectuer les opérations boursières et finaliser les virements, selon M. James. La banque affirme que l'IA permet aux conseillers de consacrer 70 % de leur temps à dialoguer avec les clients plutôt qu'à effectuer des tâches routinières.

Goldman Sachs s'est associé en début d'année à Anthropic pour développer des agents chargés de tâches telles que les transactions et la comptabilisation des transactions, la vérification des antécédents des clients et leur intégration, tandis que JPMorgan considère que des domaines tels que la trésorerie d'entreprise sont mûrs pour être transformés par l'IA agentique . De son côté, Citi s'apprête à déployer un « membre d'équipe » virtuel de gestion de patrimoine basé sur l'IA .

« Les banques recourent de plus en plus à l'IA agentique et explorent de nouvelles façons de l'utiliser, car elle présente un fort potentiel », a déclaré Bhavi Mehta, responsable mondial de l'analyse avancée dans les services financiers chez Bain & Company.

Les investisseurs du secteur bancaire s'interrogent sur le retour sur investissement des dépenses technologiques, alors que les investissements dans l'IA ne cessent de croître.

« Les investisseurs se demandent où ils doivent chercher le retour sur investissement de ces dépenses technologiques, et c'est pourquoi les banques sont susceptibles de se concentrer sur certains domaines d'investissement dans l'IA où les rendements sont beaucoup plus évidents et peuvent être développés à plus grande échelle », a déclaré M. Torrente.

QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ ET DE SURVEILLANCE

L'utilisation croissante de l'IA agentique incite toutefois les régulateurs et les dirigeants bancaires à se concentrer sur les risques liés à une adoption plus large de cette technologie. Lorsque les organisations emploient ces agents numériques, elles leur donnent accès à leurs systèmes internes, mais en mettant en place des garde-fous.

Mme Maranca, de Morgan Stanley, a déclaré qu'il y aurait toujours une supervision humaine et que les agents n'auront pas l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions concernant les portefeuilles. « Ils l'utilisent encore principalement à des fins internes et font preuve d'une extrême prudence dès lors que cela concerne les clients; ils veillent à ce qu'un humain intervienne pour toutes les fonctions critiques », a déclaré Mehta.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))