Les banques concluent à Manhattan un accord de 86,4 millions de dollars dans le cadre d'une affaire de manipulation d'obligations mexicaines

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Les filiales bancaires mexicaines de Bank of America BAC.N , Banco Santander SAN.MC , BBVA

BBVA.MC , Citigroup C.N , Deutsche Bank DBKGn.DE et HSBC

HSBA.L ont accepté de verser 86,4 millions de dollars pour régler un long litige antitrust intenté par des investisseurs qui les accusaient d'avoir manipulé le marché des obligations d'État mexicaines.

* Un accord préliminaire déposé vendredi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan permettrait de régler toutes les plaintes restantes dans cette affaire qui dure depuis huit ans, sous réserve de l’approbation d’un juge.

* Le montant total des indemnités, hors frais de justice, s’élèverait à 107,1 millions de dollars, incluant les 20,7 millions de dollars versés au total par Barclays BARC.L et JPMorgan Chase JPM.N dans le cadre d’accords conclus en 2020.

* S'appuyant sur des preuves, notamment des transcriptions de discussions en ligne, des investisseurs menés par plusieurs fonds de retraite ont accusé les banques d'avoir conspiré, du 1er janvier 2006 au 19 avril 2017, pour manipuler les prix et les allocations des obligations d'État mexicaines, notamment en faisant baisser les prix des obligations qu'elles achetaient et en augmentant ceux des obligations qu'elles vendaient.

* Les banques ont nié toute faute en acceptant de conclure un accord à l’amiable.

* Les avocats des investisseurs pourraient réclamer jusqu’à un tiers du montant du règlement, soit 28,8 millions de dollars, à titre d’honoraires.

* Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une série de litiges qui, depuis plus d’une décennie, opposent à Manhattan les grandes banques, accusées de s’être entendues pour manipuler les taux d’intérêt, les bons du Trésor américain, d’autres obligations, les devises et les matières premières.