Les banques centrales à l’honneur

Augmentation de l'indice PMI en zone euro, baisse des marchés mondiaux d'actions, nombre de demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis à leur niveau le plus bas depuis janvier… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Bien que la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont maintenu leurs taux directeurs, elles ont gardé un ton sévère. Les investisseurs ont réagi en réalisant que le mot d'ordre serait « des taux plus élevés pour une période plus longue ». Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté. Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont atteint 4,50%, soit le niveau le plus élevé depuis 2007.

Le marché mondial des actions a baissé en réponse à cette crainte grandissante. Les valeurs liées aux technologies de l'information ont été particulièrement touchées. Par ailleurs, les actions des pays émergents ont souffert de la dépréciation de leurs monnaies par rapport au dollar. La forte volatilité implicite des actions a entraîné une baisse du marché du crédit.

