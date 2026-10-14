Les banques américaines affichent une solide croissance des prêts au troisième trimestre, mais font face à une concurrence accrue pour attirer les dépôts

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(Mise à jour de l'article publié mardi pour ajouter les résultats de Bank of America aux paragraphes 3, 4 et 6, ainsi qu'un graphique)

* JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo ont tous annoncé une hausse de leur produit net d'intérêts

* Les clients se sont tournés vers des placements alternatifs plus rémunérateurs, les rendements élevés des bons du Trésor ayant accentué la pression sur le financement

* Citi et Wells ont renforcé leurs provisions pour pertes sur crédits dans un contexte macroéconomique plus incertain

* Le directeur financier de JPMorgan indique que les dépenses discrétionnaires restent inchangées selon les données internes

par Pritam Biswas et Prakhar Srivastava

Les banques américaines ont enregistré une solide croissance des prêts et des dépôts au troisième trimestre, mais les établissements de crédit doivent payer un supplément pour conserver les fonds de leurs clients dans un environnement hautement concurrentiel et marqué par des taux d’intérêt élevés.

JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo

WFC.N ont toutes affiché mardi une hausse de leur produit net d'intérêts, alors même que les investisseurs craignaient que la flambée des rendements obligataires et la hausse des coûts d'emprunt ne freinent la demande de crédits et ne déclenchent une fuite des dépôts.

Bank of America BAC.N , la deuxième banque américaine, a également annoncé mercredi une hausse de son produit net d’intérêts.

“L’incertitude économique qui règne et l’instabilité géopolitique sont toujours présentes, mais le comportement de nos clients continue d’indiquer une économie résiliente et en croissance aux États-Unis”, a déclaré Brian Moynihan, directeur général de Bank of America, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Citigroup a fait état d’une hausse de 11% de la moyenne des dépôts et d’un bond de 12% de la moyenne des prêts. Wells Fargo a indiqué que la moyenne des dépôts avait augmenté de 10,7%, parallèlement à une hausse de 11% de la moyenne des prêts, soutenue par sa division de banque de détail. JPMorgan, la plus grande banque américaine, a enregistré une hausse de 4% de la moyenne des dépôts et une augmentation de 2% des prêts par rapport à l’année précédente.

Les dépôts moyens de Bank of America ont augmenté de 2% au troisième trimestre, tandis que les prêts et crédits-bails moyens ont progressé de 6% par rapport à la même période de l’année précédente.

Malgré des indicateurs résilients, les banques sont confrontées à des pressions de financement croissantes. Alors que les rendements des bons du Trésor américain ont bondi au troisième trimestre, les clients ont cherché de meilleurs rendements ailleurs, obligeant les prêteurs à relever les taux de dépôt pour éviter les sorties de fonds et réduisant ainsi leurs marges.

En témoignent notamment la marge sur les dépôts de JPMorgan, qui est tombée à 2,78% au troisième trimestre contre 2,79% au cours de la même période de l’année précédente, et la marge d’intérêt nette sur une base imposable de Wells Fargo, qui a chuté à 2,43% au cours du trimestre considéré contre 2,61% un an plus tôt.

“La croissance des prêts et des dépôts se poursuit, même si les dépôts suscitent peut-être quelques inquiétudes”, a déclaré Brian Foran, analyste chez Truist.

LES PERTES DE CRÉDIT POTENTIELLES SOUS LES PROJECTEURS

Jusqu’à présent, selon les analystes, la qualité globale du crédit bancaire n’a pas connu de failles significatives, ce qui suggère que les ménages ont continué à gérer leurs obligations de dette.

Un affaiblissement du marché du travail et une hausse du coût de la vie pourraient exercer une pression sur les emprunteurs, en particulier si des conflits prolongés entraînent une hausse des prix des biens de première nécessité et réduisent les dépenses discrétionnaires.

Malgré les craintes selon lesquelles la hausse des dépenses de consommation ne serait que le reflet d’une inflation qui évincerait les achats non essentiels, les données internes ne montrent pas que les consommateurs se détournent des dépenses discrétionnaires, a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 3,4% sur les douze mois clos en août , un chiffre identique à la hausse enregistrée en juillet, tandis qu’un indicateur de l’inflation sous-jacente a affiché sa plus forte hausse mensuelle depuis quatre mois.

La croissance de l’emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en septembre. Les fortes révisions à la baisse des chiffres de l’emploi des mois précédents ont renforcé l’incertitude quant aux perspectives économiques et à la vigueur potentielle de la demande future de crédits.

Wells Fargo et Citigroup ont augmenté leurs provisions pour pertes sur créances au troisième trimestre, une tendance que les autres banques pourraient bientôt suivre dans le contexte macroéconomique actuel.

En septembre, les grandes banques américaines ont relevé leurs taux d’intérêt préférentiels à la suite de la hausse des taux de la Réserve fédérale, qui a entraîné une augmentation des coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises.