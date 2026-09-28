Les avocats impliqués dans l'accord avec TikTok en Alabama devraient toucher 14 millions de dollars

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par Mike Scarcella

L'Alabama versera plus de 14 millions de dollars à deux cabinets d'avocats représentant les plaignants dans le cadre de l'accord historique de 100 millions de dollars conclu par l'État avec TikTok et sa société mère chinoise ByteDance, suite à des allégations selon lesquelles l'entreprise de réseaux sociaux aurait mis en danger des enfants et induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de la plateforme.

Dans le cadre de cette action en justice, l'Alabama a collaboré avec les cabinets d'avocats Beasley Allen et Prince Glover Hayes pour faire valoir que TikTok avait sciemment exposé ses jeunes utilisateurs à des risques pour leur santé mentale. TikTok a nié toute faute.

Cet accord , annoncé vendredi, quelques jours seulement avant le début du procès prévu, est le premier conclu par TikTok avec un procureur général d’État. L’État a indiqué qu’il pourrait percevoir jusqu’à 300 millions de dollars si certaines conditions sont remplies et si 40 autres procureurs généraux d’État signent des accords similaires avec l’entreprise dans un délai déterminé.

L’accord prévoit 14,2 millions de dollars au titre des honoraires d’avocats et 2 millions de dollars pour les frais de procédure des avocats externes engagés par l’État, comme le montre un document déposé au tribunal . Il est courant que les États s’associent à des cabinets d’avocats pour mener des actions en justice de grande envergure.

Les avocats principaux des cabinets Beasley Allen et Prince Glover Hayes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’Alabama et TikTok n’ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Ce procès s’inscrit dans une vague plus large de poursuites judiciaires intentées par des procureurs généraux d’État, des particuliers et des districts scolaires, qui affirment que les plateformes de réseaux sociaux ont contribué à nuire à la santé mentale des jeunes.

Dans le cadre de l’accord conclu avec l’Alabama, TikTok est tenu d’imposer de nouvelles limites d’utilisation et des mesures renforcées de vérification de l’âge pour les utilisateurs de l’État, selon les documents judiciaires.

TikTok est représenté par une équipe du cabinet d’avocats américain O’Melveny & Myers, composée notamment de Daniel Petrocelli et Steve Brody. M. Petrocelli est président du département de contentieux du cabinet et vice-président de celui-ci. M. Brody est coprésident du département chargé des enquêtes des procureurs généraux et des litiges.

Fondé à Los Angeles, le cabinet O’Melveny représente depuis longtemps TikTok dans certaines affaires judiciaires.

Le cabinet Beasley Allen, fondé en Alabama et comptant plus de 100 avocats, s’est associé à des États dans d’autres affaires et poursuit depuis longtemps des actions en justice contre Johnson & Johnson concernant sa poudre pour bébé à base de talc.

En mars, un juge a déclaré le cabinet inapte à représenter les plaignants dans ce litige, mais le cabinet a indiqué qu’il ferait appel. J&J affirme que ses produits à base de talc sont sans danger et ne provoquent pas de cancer.

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