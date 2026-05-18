Les avis d'analystes US : Exxon Mobil, Northrop Grumman, Regeneron Pharmaceuticals

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Exxon Mobil, Northrop Grumman et Regeneron Pharmaceuticals.
POINTS FORTS
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 217 $ à 221 $
* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 168 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 765 $ à 660 $
* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 875 $
à 855 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 217 $ à 221 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 129 $ à 155 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 121 $ à 100 $
* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 168 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 166 $ à 148 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 84 $
* National Healthcare Properties NHP.O : RBC attribue une note « en ligne avec le secteur »; objectif
de cours: 15 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 765 $ à 660 $
* Outokumpu OUT1V.HE : Alphavalue relève sa recommandation de « vendre » à « acheter »
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 890 $ à 870 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 950 $ à 850 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 875 $ à 855 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 762 $ à 707 $
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 61 $
* Uber UBER.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 86 $ à 81 $
* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 213 $ à 191 $
* Yesway Inc YSWY.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de 29 $
* York Space Systems Inc YSS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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