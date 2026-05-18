Les avis d'analystes US : Exxon Mobil, Northrop Grumman, Regeneron Pharmaceuticals

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Exxon Mobil, Northrop Grumman et Regeneron Pharmaceuticals.

POINTS FORTS

* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 217 $ à 221 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 168 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 765 $ à 660 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 875 $

à 855 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 217 $ à 221 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 129 $ à 155 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 121 $ à 100 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 168 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 166 $ à 148 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 84 $

* National Healthcare Properties NHP.O : RBC attribue une note « en ligne avec le secteur »; objectif

de cours: 15 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 765 $ à 660 $

* Outokumpu OUT1V.HE : Alphavalue relève sa recommandation de « vendre » à « acheter »

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 890 $ à 870 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 950 $ à 850 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 875 $ à 855 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 762 $ à 707 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 61 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 86 $ à 81 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 213 $ à 191 $

* Yesway Inc YSWY.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de 29 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))