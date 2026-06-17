Les aveux de la directrice financière de Huawei peuvent être utilisés à charge contre l'entreprise lors d'un procès pénal, selon la décision d'une juge américaine

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* Meng a reconnu que Huawei exerçait des activités en Iran dans le cadre de l'accord conclu en 2021 prévoyant l'abandon des poursuites à son encontre

* Cette affaire a déclenché une tempête médiatique mondiale lorsqu’elle a été arrêtée en 2018 au Canada en vertu d’un mandat d’arrêt américain

* Le procès de Huawei devrait débuter par la sélection du jury le 8 septembre

par Karen Freifeld

Les aveux d’une haute dirigeante de Huawei, selon lesquels l’entreprise chinoise de télécommunications a mené des activités illégales en Iran, pourront être utilisés lors du prochain procès américain contre Huawei, selon une décision rendue mardi par une juge de la cour fédérale de Brooklyn. La directrice financière, Meng Wanzhou, a fait cet aveu dans le cadre d’un accord conclu en 2021 visant à lever les poursuites pénales dont elle faisait l’objet dans cette affaire. Dans un exposé des faits de quatre pages, Meng a reconnu avoir menti à une institution financière au sujet du respect par Huawei HWT.UL des sanctions et de la législation sur le contrôle des exportations.

« Mme Meng était — et est toujours — la directrice financière de Huawei Tech », a écrit la juge fédérale de district Ann Donnelly dans sa décision déclarant que cet exposé était recevable au procès. « Huawei Tech ne devrait pas pouvoir objecter que le fait d’admettre l’exposé de sa haute dirigeante concernant son comportement dans le cadre de ses fonctions — exposé que Huawei Tech a adopté — porte atteinte aux droits de Huawei Tech. »

Mme Donnelly a rejeté l’argument de Huawei selon lequel les procureurs ne pouvaient pas utiliser les aveux de Meng à son encontre, car l’entreprise avait le droit de garder le silence malgré sa déclaration. La juge a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire que Huawei l’interroge lors du procès.

Un porte-parole de Huawei n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

MENG ARRÊTÉE EN 2018, PROVOQUANT LA COLÈRE DE LA CHINE

Meng, dont le père, Ren Zhengfei, a fondé Huawei, a fait la une des journaux du monde entier en 2018 lorsqu’elle a été arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt américain après avoir atterri à Vancouver, ce qui a tendu les relations entre les États-Unis et la Chine ainsi qu’entre la Chine et le Canada. Ce mandat avait été délivré à la suite d’un acte d’accusation sous scellés qui l’accusait, ainsi que l’entreprise, de fraude bancaire pour avoir induit en erreur HSBC et d’autres banques au sujet des activités de Huawei en Iran. Meng a passé près de trois ans en résidence surveillée dans une maison canadienne de six chambres valant plusieurs millions de dollars, tout en contestant son extradition vers les États-Unis.

Dans le cadre d’une décision inhabituelle prise pendant la pandémie, elle a été autorisée à comparaître à distance depuis Vancouver en septembre 2021 pour conclure un accord de poursuite différée avant de s’envoler pour la Chine, où elle a reçu un accueil triomphal. Cet accord prévoyait que les charges seraient ultérieurement abandonnées. Peu après la libération de Meng, la Chine a libéré deux Canadiens qu'elle détenait, et deux frères et sœurs américains, qui avaient été empêchés de quitter le pays, ont été autorisés à rentrer chez eux.

L’affaire contre Huawei a continué de traîner en longueur. Outre les chefs d’accusation initiaux pour avoir induit les banques en erreur, un acte d’accusation modificatif a reproché à l’entreprise d’avoir volé des secrets commerciaux et commis d’autres infractions.

Depuis 2019, les États-Unis restreignent l’accès de Huawei aux technologies américaines, accusant l’entreprise de mener des activités contraires à la sécurité nationale américaine, ce que Huawei nie.

Non seulement l’entreprise s’est remise des restrictions américaines, mais elle s’est également développée dans de nouveaux segments d’activité, tels que les composants pour voitures connectées, et occupe une position de leader dans le développement de l’IA en Chine.

La sélection du jury est prévue pour le 8 septembre.