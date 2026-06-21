Mondial-2026: l'Allemagne survit enfin à une phase de groupe, les Pays-Bas en orbite

L'Allemand Joshua Kimmich (à gauche) et l'Ivoirien Yan Diomandé à la lutte en début du choc du groupe E entre la Mannschaft et les Ivoiriens le 20 juin 2026 à Toronto ( AFP / Cole Burston )

Après deux échecs traumatisants en 2018 et 2022, l'Allemagne est enfin parvenue à sortir de son groupe pour avancer en 16es de finale du Mondial, en battant à l'arraché (2-1) la Côte d'Ivoire qui menait pourtant au score, samedi à Toronto.

A Houston, les Pays-Bas se sont rapprochés d'une qualification, grâce à leur attaque débridée qui a fait voler en éclats la Suède samedi (5-1).

. La Mannschaft douze ans après

Difficile à croire quand on évoque les Allemands, quadruples champions du monde en huit finales disputées, mais le fait est qu'ils n'étaient plus sortis qualifiés de la phase de groupe depuis 2014. C'était au Brésil et ils avaient fini par coudre une quatrième étoile sur leur maillot.

Manuel Neuer était déjà présent, en train de révolutionner son poste de gardien en lui conférant un rôle de libero avec son jeu au pied valant bien celui de nombreux joueurs de champ. Alors forcément, ce choc du groupe E, face à des Ivoiriens qui avaient également entamé le tournoi par une victoire contre l'Equateur, avait une saveur particulière puisque c'était là son 21e match en Coupe du monde, un record après avoir égalé Hugo Lloris contre Curaçao (7-1).

Mais le gardien de 40 ans a commencé bien mal, puisque les Eléphants ont ouvert le score par Franck Kessié, opportuniste dans la surface pour reprendre un reprise contrée d'Amad Diallo (30e). Un but mérité reflétant l'excellente première période ivoirienne, dans le sillage d'un très bon Yan Diomandé.

En seconde période, les Allemands ont forcé la décision, par l'intermédiaire d'un entrant, Deniz Undav, qui a remplacé Jamal Musiala guère en vue. L'attaquant de Stuttgart a d'abord repris de près un centre de Nadiem Amiri (68e), puis il a trompé le gardien d'un tir en pivot du gauche après une lumineuse ouverture de Felix Nmecha dans le temps additionnel (90+4).

L'Allemagne, troisième nation qualifiée après le Mexique et les Etats-Unis, attend désormais l'autre rencontre du groupe E entre l'Equateur et Curaçao à Kansas City, pour savoir si elle est en plus certaine de finir en tête dès cette deuxième journée.

Pour la Côte d'Ivoire, une première accession en phase à élimination directe reste tout à fait possible.

. La vague orange déferle

Vue générale du match entre les Pays-Bas et la Suède le 20 juin 2026 à Houston. Tenus en échec par le Japon (2-2) pour leur entrée dans la compétition, les Oranje ont survolé cette fois les débats, s'imposant 5-1 ( AFP / Paul ELLIS )

Après leur entrée en matière manquée contre le Japon (2-2), les Néerlandais ont été impressionnants contre des Suédois totalement débordés samedi à Houston.

Le sélectionneur Ronald Koeman n'avait opéré qu'un changement, mais quel changement! Brian Brobbey, positionné en pointe pour apporter sa présence physique et sa percussion, a marqué deux buts en moins de 17 minutes.

Cody Gakpo, le latéral de Liverpool, y est allé ensuite de son propre doublé, avant que Crysencio Summerville, sorti du banc, ne viennent clouer le cercueil (5-1) en toute fin de match.

Les Pays-Bas, qui confirment qu'ils comptent parmi les sérieux outsiders du Mondial, sont en tête du classement avec 4 points.

L'autre match du groupe F oppose en soirée le Japon et la Tunisie à Monterrey. Les amateurs de statistiques apprécieront d'apprendre que ce sera le 1.000e de l'histoire de la Coupe du monde, qui a débuté en Uruguay en 1930.

Ce sera aussi la grande première du Français Hervé Renard sur le banc tunisien, quatre jours après avoir remplacé Sabri Lamouchi, limogé dans la foulée de la déroute des Aigles de Carthage contre la Suède (5-1) pour leur entrée en lice. L'entraîneur globe-trotter de 57 ans dispute sa troisième Coupe du Monde, après 2018 à la tête du Maroc et 2022 avec l'Arabie saoudite, qu'il a qualifiée pour le Mondial-2026 avant d'être renvoyé en avril.

. L'Espagne "piquée", la Belgique sans Doku

"Ils sont très remontés". C'est par ces mots que le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a traduit l'état d'esprit de ses joueurs, tenus de montrer, dimanche (16h00 GMT) face à l'Arabie saoudite, un autre football que leur indigente prestation face au Petit Poucet cap-verdien (0-0) lors de leur entrée en lice.

"Il faut gagner demain, point. La critique motive beaucoup plus et produit un effet bénéfique. Cette génération de joueurs a un énorme esprit de compétition et ils sont très piqués, très piqués, le visage sera totalement différent", a-t-il promis, sans préciser si la star Lamine Yamal débuterait la rencontre.

Dans le groupe G, la Belgique devra faire sans son attaquant Jéremy Doku contre l'Iran dimanche (19h00 GMT) à Los Angeles. Transparent contre l'Egypte (1-1), l'ailier de Manchester City est diminué par des problèmes respiratoires.