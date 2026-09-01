Les autorités européennes de la concurrence interrogent les éditeurs sur la possibilité de se désinscrire de la recherche par IA de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Foo Yun Chee

Les autorités européennes de la concurrence sollicitent l'avis des éditeurs sur la proposition de Google GOOGL.O visant à leur permettre de se désengager de la recherche par IA sans que cela n'affecte leur classement dans les résultats de recherche, comme le révèle un questionnaire consulté par Reuters.

Les commentaires des éditeurs pourraient déterminer l’issue d’une enquête en cours de l’UE, susceptible d’aboutir à une nouvelle amende colossale pour Google si la proposition ne parvient pas à dissiper les craintes en matière de concurrence et les inquiétudes des éditeurs concernant l’utilisation abusive de leurs contenus.

Google a annoncé en juin son option de désactivation de l’IA pour les éditeurs, le jour même où l’autorité britannique de la concurrence lui a ordonné de donner aux éditeurs la possibilité d’empêcher que leur contenu ne soit utilisé pour alimenter ses fonctionnalités d’IA.

Le géant américain de la technologie, qui prévoit de déployer cette option de désactivation à l’échelle mondiale, a refusé de commenter et a renvoyé à son article de blog du 3 juin sur le sujet.

Ses « AI Overviews », ces résumés générés par l’IA qui apparaissent au-dessus des liens hypertextes traditionnels, ont provoqué des plaintes antitrust de l'UE de la part d’éditeurs inquiets de la baisse de leur trafic et de leurs revenus.

Le questionnaire de l’UE, envoyé en juillet avec une date limite de réponse fixée au 28 août, demandait aux éditeurs s’ils comptaient faire usage de cette option de désengagement et quels étaient les facteurs influençant leur décision.

Le document demandait également aux éditeurs leur avis sur les modifications apportées au champ de recherche de Google annoncées en mai, qui comprenaient le regroupement des « AI Overviews » et du « AI Mode » au sein d’un seul outil, « AI Search ».

Le moteur de recherche le plus populaire au monde a accumulé plus de 10 milliards d’euros d’amendes de concurrence infligées par l’UE pour diverses infractions commises au cours de près de deux décennies.