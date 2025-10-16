Les autorités de régulation fédérales accordent à Venture Global un délai supplémentaire pour la mise en service de l'usine de GNL de Plaquemines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les régulateurs fédéraux ont approuvé jeudi une demande de Venture Global VG.N visant à prolonger la mise en service de son usine de GNL de Plaquemines jusqu'en décembre 2027, selon un dépôt réglementaire.
