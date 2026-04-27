Les autorités de régulation de l'UE recommandent à Google de faciliter l'accès à ses services pour ses concurrents dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Lundi, les autorités de la concurrence de l'UE ont donné des conseils à Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , sur la manière d'aider ses concurrents dans le domaine de la recherche en ligne et les développeurs d'intelligence artificielle à accéder à ses services, tels que ceux disponibles pour son modèle d'IA Gemini, dans le cadre de règles visant à freiner les géants de la tech.

Cette initiative de la Commission européenne, qui agit en tant qu'autorité de la concurrence de l'UE, intervient trois mois après que le régulateur a ouvert une procédure dite de « spécification » afin d'aider le moteur de recherche Internet le plus populaire au monde à se conformer à la loi sur les marchés numériques.

“Les mesures proposées aujourd’hui offriront aux utilisateurs d’Android davantage de choix quant aux services d’IA qu’ils utilisent et intègrent dans leur téléphone, y compris parmi la vaste gamme de services d’IA qui concurrencent l’IA de Google”, a déclaré Teresa Ribera, responsable de la concurrence à l’UE, dans un communiqué.

Google a critiqué la proposition de l'UE, affirmant qu'Android dispose d'un écosystème ouvert permettant aux assistants IA de prospérer et aux fabricants d'appareils de bénéficier d'une autonomie totale pour personnaliser leurs services IA.

“Cette intervention injustifiée supprimerait cette autonomie, imposerait l'accès à du matériel sensible et à des autorisations sur les appareils; cela ferait inutilement grimper les coûts tout en sapant les protections essentielles en matière de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs européens”, a déclaré Clare Kelly, conseillère principale en matière de concurrence de l'entreprise, dans un e-mail.

Les régulateurs ont indiqué que Google réserve actuellement l'utilisation de fonctionnalités clés de son système d'exploitation mobile Android à son service d'IA Gemini sur smartphones et tablettes.

Ils ont ajouté que les mesures proposées garantiraient que les services d'IA concurrents puissent interagir efficacement avec les applications sur les appareils Android des utilisateurs et exécuter des tâches en conséquence, telles que l'envoi d'un e-mail via l'application de messagerie préférée de l'utilisateur, la commande de repas ou le partage d'une photo avec des amis.

La Commission a indiqué que les tiers avaient jusqu'au 13 mai pour faire part de leurs commentaires avant qu'elle ne rende une décision finale d'ici la fin juillet sur la conformité de Google avec la DMA. Les infractions peuvent valoir aux entreprises des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires mondial annuel.

Au début du mois, Google a également reçu des instructions sur la manière de permettre aux moteurs de recherche concurrents , y compris aux chatbots IA, d'accéder à ses données de recherche dans le cadre de ses efforts de mise en conformité avec la DMA.