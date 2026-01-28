Les autorités de régulation de l'État de New York s'opposent aux demandes d'autorisation du projet de gazoduc Constitution de Williams (PA-NY)

L'autorité de régulation environnementale de l'État de New York a déclaré mercredi qu'elle avait déposé une demande auprès des autorités fédérales de régulation de l'énergie pour s'opposer à la tentative de Williams Cos-led WMB.N Constitution Pipeline de relancer un permis de construire le gazoduc proposé, précédemment annulé, de la Pennsylvanie à l'État de New York.

Constitution a récemment demandé à la Commission fédérale de régulation de l'énergie de réémettre un certificat de commodité et de nécessité publiques, permis nécessaire à la construction du gazoduc controversé. Le département de la conservation de l'environnement de l'État de New York a déclaré mercredi, dans son dossier adressé à la FERC, qu'il s'opposait à la demande de Constitution, estimant que cette démarche outrepasserait l'autorité de contrôle de l'agence d'État en vertu de la loi sur l'eau propre (Clean Water Act).

Bien que le gazoduc proposé traverse l'État de New York sur 99 miles, le DEC a déclaré que Constitution tentait de "contourner les examens environnementaux critiques et de saper l'autorité réglementaire de l'État de New York"

Le DEC a déclaré qu'il n'avait pas renoncé à son autorité en vertu de l'article 401 de la loi sur l'eau et qu'il explorerait toutes les options possibles pour défendre vigoureusement les droits de l'État.

Les responsables de Williams n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Williams a annulé Constitution en 2020 et NESE en 2024 après des années de lutte pour obtenir des permis, en particulier des permis d'eau, de la part des régulateurs de l'État.

En mai, l'administration Trump a utilisé le réexamen par l'État de New York des gazoducs proposés par Williams dans l'État dans le cadre d'un accord avec le gouverneur de New York, Kathy Hochul, pour lever l'interdiction fédérale de construire le parc éolien offshore EQNR.OL Empire Wind de l'entreprise énergétique norvégienne Equinor, en cours de construction au large de l'État de New York.

Mme Hochul n'a pas accepté d'approuver l'un ou l'autre de ces projets, mais a déclaré que l'État travaillerait avec l'administration américaine et des entités privées sur des projets qui répondent aux exigences légales de l'État de New York.

Le DEC a approuvé un permis d'eau pour le projet NESE en novembre.