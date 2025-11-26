Les autorités de régulation chinoises empêchent ByteDance d'utiliser des puces Nvidia, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les régulateurs chinois ont interdit à ByteDance, propriétaire de TikTok, de déployer des puces Nvidia dans de nouveaux centres de données, a rapporté The Information mercredi, citant deux employés de l'entreprise.

ByteDance a acheté plus de puces Nvidia que n'importe quelle autre entreprise chinoise en 2025, dans le cadre de sa course à la puissance de calcul pour son milliard d'utilisateurs, alors que l'on craint que Washington ne réduise l'offre, selon le rapport.

Cette interdiction souligne les efforts déployés par Pékin pour réduire sa dépendance à l'égard de la technologie américaine, une campagne qui s'est intensifiée à mesure que Washington resserrait ses restrictions sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine.

En août, les régulateurs chinois ont demandé aux entreprises locales d'interrompre les nouvelles commandes de puces d'IA de Nvidia et ont depuis poussé les entreprises à adopter des processeurs nationaux, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches des régulateurs technologiques chinois.

"Le paysage réglementaire ne nous permet pas d'offrir un GPU de centre de données compétitif en Chine, laissant ce marché massif à nos concurrents étrangers en croissance rapide", a déclaré le porte-parole de Nvidia à Reuters.

ByteDance n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters a rapporté au début du mois que le gouvernement chinois avait émis des directives exigeant que les nouveaux projets de centres de données ayant reçu des fonds publics n'utilisent que des puces d'intelligence artificielle fabriquées dans le pays.

La Chine accélère ses projets de construction d'un écosystème d'IA alternatif et d'autosuffisance en matière de puces, alors même que les tensions commerciales avec Washington restent dans une phase de pause fragile .

Washington a interdit la vente des puces les plus avancées de Nvidia à la Chine, n'autorisant que des versions réduites telles que la H20. Nvidia avait introduit une puce spécifique à la Chine, la RTX6000D , mais la demande a été tiède, certaines grandes entreprises technologiques ayant choisi de ne pas passer de commandes.

Le président américain Donald Trump a déclaré au début du mois à la suite d'entretiens avec le président chinois Xi Jinping que Washington "les laissera traiter avec Nvidia, mais pas en ce qui concerne les puces les plus avancées".