Les autorités de régulation américaines approuvent la prolongation de 20 ans de la durée de vie d'une centrale nucléaire en Floride

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Les autorités américaines de régulation de l'énergie ont accordé mardi une prolongation de 20 ans de la durée d'exploitation d'une centrale nucléaire appartenant à Florida Power & Light, a annoncé mardi la société.

L'octroi par la Commission de réglementation nucléaire (NRC) du renouvellement des licences de deux tranches de la centrale nucléaire de St. Lucie vient s'ajouter à une liste croissante de réacteurs qui prolongent leur durée de vie pour répondre à la demande d'électricité record du pays.

* La NRC a autorisé les réacteurs de St. Lucie, situés sur l'île Hutchinson en Floride, à fonctionner jusqu'en 2056 et 2063. Ces tranches ont commencé à produire de l'électricité au milieu des années 1970 et 1980.

* Aux États-Unis, les autorisations d'exploitation des réacteurs nucléaires commerciaux sont valables 40 ans et peuvent ensuite être renouvelées pour 20 ans supplémentaires.