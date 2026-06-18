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Les autorités chinoises ont donné leur feu vert à la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 00:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute d'autres autorisations réglementaires, marché cinématographique chinois) par Dawn Chmielewski

Les autorités chinoises ont donné leur feu vert à la fusion, d’une valeur de 110 milliards de dollars, entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source proche du dossier. Cette décision en matière de concurrence fait suite à des autorisations similaires accordées par le ministère américain de la Justice , ainsi que par plusieurs autres pays, dont l’Australie, l’Allemagne, la France et l’Arabie saoudite. La Chine, où Paramount et Warner Bros Discovery distribuent tous deux des films, devait également donner son feu vert à l’opération.

L’Union européenne ne s’est pas encore prononcée sur cette fusion.

La Chine représente une source de revenus de moins en moins importante pour Hollywood, à mesure que son industrie cinématographique nationale arrive à maturité. Certains films, comme “Meg 2: The Trench” de Warner Bros, sorti en 2023, ont rapporté 53,3 millions de dollars en Chine lors de leur premier week-end d’exploitation. En revanche, le blockbuster de Paramount de 2022, “Top Gun: Maverick”, n’est jamais sorti, victime des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,9800 USD NASDAQ -3,11%
WARNER BROS RG-A
26,2400 USD NASDAQ -1,35%
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