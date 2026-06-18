Les autorités chinoises auraient donné leur feu vert à la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mention de Semafor ajoutée dans le dernier paragraphe) par Dawn Chmielewski

Les autorités de régulation chinoises ont donné leur feu vert à la fusion de 110 milliards de dollars entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source proche du dossier. Cette décision en matière de concurrence fait suite à des autorisations similaires accordées par le ministère américain de la Justice , ainsi que par plusieurs autres pays, dont l’Australie, l’Allemagne, la France et l’Arabie saoudite. La Chine, où Paramount et Warner Bros Discovery distribuent tous deux des films, devait également donner son feu vert à l’opération.

L’Union européenne ne s’est pas encore prononcée sur cette fusion.

La Chine représente une source de revenus de moins en moins importante pour Hollywood, à mesure que son industrie cinématographique nationale arrive à maturité. Certains films, comme “Meg 2: The Trench” de Warner Bros, sorti en 2023, ont rapporté 53,3 millions de dollars en Chine lors de leur premier week-end d’exploitation. En revanche, le blockbuster de Paramount de 2022, “Top Gun: Maverick”, n’est jamais sorti, victime des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine. La nouvelle de cette autorisation a été rapportée pour la première fois par Semafor.