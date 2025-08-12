Les autorités chiliennes ont ouvert une enquête sur l'accident survenu à l'usine de lithium d'Albemarle, selon un législateur

Les autorités chiliennes ont ouvert une enquête sur l'usine de traitement de lithium La Negra d'Albemarle à la suite d'un accident signalé la semaine dernière, a déclaré mardi à Reuters un législateur local.

Le législateur Jaime Araya, qui représente la région d'Antofagasta où se trouve l'usine, a déclaré qu'il avait demandé au régulateur minier et au bureau de l'inspecteur du travail du Chili d'inspecter le site la semaine dernière après avoir reçu une plainte concernant l'éclatement d'un tuyau contenant de l'acide.

M. Araya a déclaré avoir été informé que le bureau de l'inspecteur du travail avait ouvert une enquête. Un dirigeant du syndicat des travailleurs de l'usine, Elias Torres, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires parce qu'une enquête était en cours.

Le bureau de l'inspecteur du travail a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir d'informations car l'affaire était en cours d'examen. Albemarle n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant la suspension éventuelle des activités.