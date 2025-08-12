 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les autorités chiliennes ont ouvert une enquête sur l'accident survenu à l'usine de lithium d'Albemarle, selon un législateur
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités chiliennes ont ouvert une enquête sur l'usine de traitement de lithium La Negra d'Albemarle à la suite d'un accident signalé la semaine dernière, a déclaré mardi à Reuters un législateur local.

Le législateur Jaime Araya, qui représente la région d'Antofagasta où se trouve l'usine, a déclaré qu'il avait demandé au régulateur minier et au bureau de l'inspecteur du travail du Chili d'inspecter le site la semaine dernière après avoir reçu une plainte concernant l'éclatement d'un tuyau contenant de l'acide.

M. Araya a déclaré avoir été informé que le bureau de l'inspecteur du travail avait ouvert une enquête. Un dirigeant du syndicat des travailleurs de l'usine, Elias Torres, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires parce qu'une enquête était en cours.

Le bureau de l'inspecteur du travail a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir d'informations car l'affaire était en cours d'examen. Albemarle n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant la suspension éventuelle des activités.

ALBEMARLE
NYSE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

