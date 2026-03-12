Les autorités britanniques font pression sur Meta, TikTok, Snap et YouTube pour qu'ils bloquent les enfants

Les autorités britanniques de régulation des médias et de la vie privée ont exigé jeudi que les principales plateformes de médias sociaux fassent davantage pour empêcher les enfants d'accéder à leurs services, avertissant que les entreprises ne parvenaient pas à faire respecter leurs propres règles en matière d'âge minimum.

La Grande-Bretagne envisage des restrictions plus strictes sur l'accès des enfants aux médias sociaux, le gouvernement envisageant d'interdire aux moins de 16 ans l'accès à ces plates-formes, à l'instar de l'Australie .

L'Ofcom et l'Information Commissioner's Office ont déclaré qu'ils étaient de plus en plus préoccupés par les flux algorithmiques qui exposent les enfants à des contenus nocifs ou addictifs.

"Ces services en ligne sont connus de tous, mais ils ne parviennent pas à placer la sécurité des enfants au cœur de leurs produits", a déclaré Melanie Dawes, directrice générale de l'Ofcom.

"Il faut que cela change rapidement, sinon l'Ofcom agira."

LES ENTREPRISES DOIVENT UTILISER DES TECHNOLOGIES "MODERNES

Dans la dernière phase de mise en œuvre de la loi britannique sur la sécurité en ligne, l'Ofcom a demandé à Facebook et Instagram - tous deux détenus par Meta META.O - ainsi qu'à Roblox, Snapchat SNAP.N , TikTok de ByteDance et YouTube d'Alphabet GOOGL.O de montrer d'ici le 30 avril comment ils allaient renforcer les contrôles d'âge, empêcher les étrangers d'entrer en contact avec les enfants, rendre les flux plus sûrs et cesser de tester de nouveaux produits sur les mineurs.

L'ICO a publié séparément une lettre ouverte aux mêmes plateformes, les invitant à adopter des outils "modernes et viables" de vérification de l'âge afin d'empêcher les moins de 13 ans d'accéder à des services qui ne leur sont pas destinés.

"La technologie moderne est désormais à portée de main, il n'y a donc plus d'excuse", a déclaré Paul Arnold, directeur général de l'ICO.

L'Ofcom peut infliger aux entreprises des amendes allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires global admissible, tandis que l'ICO peut infliger des amendes allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel global d'une entreprise.

Le mois dernier, l'organisme de surveillance de la vie privée a infligé une amende de près de 14,5 millions de livres à Reddit pour n'avoir pas mis en place des contrôles d'âge significatifs et pour avoir traité des données concernant des enfants de manière illégale.

(1 dollar = 0,7439 livre)