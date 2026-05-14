Les autorités américaines prennent des mesures pour régler les affaires de fraude visant le groupe indien Adani, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les autorités américaines s'apprêtent à régler l'affaire des accusations de fraude visant le milliardaire indien Gautam Adani, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.
Le ministère de la Justice pourrait annoncer cette semaine l'abandon des poursuites, selon l'article, qui cite des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer