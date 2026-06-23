Les autorités américaines enquêtent sur un incident évité de justesse entre deux avions de la compagnie American et de la compagnie Delta à l'aéroport de Boston

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'incident, la réaction de Delta et d'autres informations dans les paragraphes 3 à 4 et 6 à 9) par David Shepardson

Le Bureaunational de la sécurité des transports (NTSB) a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur un incident évité de justesse survenu samedi entre deux avions de ligne à l'aéroport Logan de Boston.

L'équipage d'un Airbus A319 de Delta Air Lines DAL.N a effectué samedi une remise des gaz alors qu'un Boeing 737-800 d'American Airlines AAL.O décollait d'une piste croisée, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), qui mène également une enquête. Flightradar24, un site de suivi des vols, a indiqué que les avions se trouvaient à une distance d'environ 325 à 350 pieds l'un de l'autre au niveau de l'intersection entre les pistes, d'après les relevés de pression barométrique; la distance réelle entre les parties les plus proches des appareils était donc probablement un peu plus courte.

Delta a déclaré que l’équipage du vol en provenance de Dallas avait suivi les procédures établies en coordination avec le contrôle aérien, avait effectué une remise des gaz lors de l’approche et avait atterri en toute sécurité.

American n’a pas immédiatement réagi. Le sénateur Jerry Moran, républicain et président d’une sous-commission chargée de l’aviation, devait tenir mardi une audition sur les incidents évités de justesse dans le secteur aérien, et il a évoqué cet incident.

“Il est essentiel que nous relevions les défis auxquels est confronté notre système aérien et que nous améliorions les procédures et les technologies qui garantissent la sécurité des passagers”, a déclaré M. Moran. Achris Sununu, directeur général d’Airlines for America, témoignera mardi lors de l’audition de la sous-commission de l’aviation de la commission sénatoriale du Commerce, affirmant que le système est sûr mais doit être amélioré.

“Lorsqu’un maillon du système présente des signes de tension, qu’ils soient localisés ou systémiques, cela exige une réponse réfléchie et appropriée”, indique le témoignage écrit de M. Sununu. “Nous devons renforcer méthodiquement le système, en tirant parti de chaque enseignement pour nous assurer que nous ne nous contentons pas de réagir aux incidents, mais que nous les prévenons complètement.” Congrès examine actuellement plusieurs mesures concurrentes de réforme de la sécurité aérienne après la collision, survenue en janvier 2025, entre un avion régional d’American Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l’armée américaine, qui a fait 67 morts près de l’aéroport national Reagan de Washington.