Etats-Unis : verdict partagé entre gauche et centre aux primaires démocrates

La vice-gouverneure du Minnesota, Peggy Flanagan, s'exprime sur la scène de la Convention nationale démocrate à Chicago, le 19 août 2024 ( AFP / Mandel NGAN )

Les primaires tenues mardi ont livré un verdict partagé dans la lutte agitant le parti démocrate américain, avec un nouveau succès pour l'aile gauche dans le Minnesota mais une défaite inattendue au profit d'un centriste dans le Wisconsin.

A l'approche des élections de mi-mandat en novembre, l'affrontement interne - qui se répète à travers les Etats-Unis - doit définir la direction d'un parti à la recherche de la meilleure manière de s'opposer à Donald Trump.

Dans le Minnesota, Etat traditionnellement démocrate de six millions d'habitants à la frontière canadienne, l'investiture pour un siège au Sénat échoit à Peggy Flanagan, candidate issue de la gauche.

Cette dernière a remporté une large victoire avec 59% des voix contre 39% pour sa rivale modérée Angie Craig, soutenue par les dirigeants du parti, selon les projections des médias après dépouillement de la quasi totalité des votes.

Dans le Wisconsin, où la primaire concernait le poste de futur gouverneur, le centriste David Crowley a en revanche devancé sur le fil la candidate de l'aile gauche Francesca Hong, grande favorite des sondages avant le scrutin.

M. Crowley l'emporte avec moins d'un demi-point d'écart (39,8% des voix contre 39,4%), selon les projections de CNN, CBS et NBC après dépouillement de 98% des votes.

La candidate de gauche victorieuse dans le Minnesota a rapidement reçu l'appui de sa rivale pour le scrutin sénatorial de novembre.

La députée démocrate Angie Craig (à droite) et sa collègue Ilhan Omar donnent une conférence de presse après leur rencontre avec des responsables fédéraux de l'immigration à Minneapolis, dans le Minnesota (nord des Etats-Unis), le 10 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Devant ses partisans, Peggy Flanagan, 46 ans, vice-gouverneure du Minnesota, a mis en avant "un choix fondamental" à venir pour les électeurs : "savoir si notre gouvernement sert le plus grand nombre ou l'argent".

"Je lui apporte mon soutien le plus total", a écrit Angie Craig sur X en saluant son engagement "admirable".

Inflation et corruption

Les programmes des deux candidates se rejoignaient sur plusieurs priorités, telles que le coût de la vie, sur fond d'inflation persistante.

Elles disaient également vouloir s'attaquer à la corruption, mais aussi à la politique de répression de l'immigration du gouvernement Trump.

Le Minnesota avait été au début de l'année l'épicentre de la contestation contre ces politiques antimigrants, particulièrement après le décès à Minneapolis de deux manifestants américains, Renée Good et Alex Pretti, tués par balle par des agents fédéraux.

Mme Flanagan affrontera en novembre l'ex-journaliste sportive Michele Tafoya, candidate des républicains, pour le siège au Sénat.

Dans le Wisconsin voisin, le suspense a duré jusque tard dans la nuit avant que la balance de la primaire démocrate pour le poste de futur gouverneur penche de justesse en faveur du candidat centriste, David Crowley.

Sa rivale de l'aile gauche des démocrates, Francesca Hong, membre du parlement local de cet Etat des Grands Lacs, était la grande favorite des sondages menés avant le scrutin, malgré des polémiques sur des déclarations passées.

L'élue de 37 ans, fille d'immigrés sud-coréens, s'est trouvée ces dernières semaines sous les feux des critiques pour avoir appelé il y a quelques années à retirer les financements de la police, mais aussi pour avoir dit détester Thanksgiving, la grande fête familiale américaine.

La sénatrice républicaine Darline Graham lors de sa prestation de serment au Capitole de Washington, le 14 juillet 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Francesca Hong était depuis revenue sur ces déclarations.

Face à elle, David Crowley était soutenu par l'actuel gouverneur Tony Evers. Cet élu afro-américain de 40 ans prône un programme modéré et met en avant son expérience à la tête du comté de Milwaukee, le plus peuplé de l'Etat.

Aux yeux des républicains, une victoire de Francesca Hong à la primaire démocrate aurait pu représenter une occasion en or de reprendre le siège de gouverneur dans le Wisconsin, considéré comme un Etat-pivot.

Le parti de Donald Trump multiplie les attaques contre ces candidats de l'aile gauche démocrate, affirmant que le parti est à présent sous la coupe d'une faction communiste - mot-épouvantail aux Etats-Unis.

Une primaire spéciale a eu lieu également mardi en Caroline du Sud pour désigner le candidat républicain à un siège au Sénat en novembre après le décès de Lindsey Graham.

Sa soeur Darline Graham, qui avait hérité du siège, sera opposée lors d'un second tour fin août à Ralph Norman. Mme Graham, soutenue par Donald Trump, est favorite pour décrocher l'investiture dans cet Etat normalement acquis aux républicains.