Les Australiens se tournent vers les VPN, mais les sites pornographiques sont bloqués en raison de l'entrée en vigueur des restrictions d'âge en ligne

* L'Australie impose des restrictions de contenu aux sites web et aux boutiques d'applications

* Les VPN gratuits figurent parmi les applications pour smartphones les plus populaires

* Aylo, propriétaire de Pornhub, bloque certains sites web en Australie

Les Australiens ont téléchargé en masse des réseaux privés virtuels (VPN), tandis que l'un des plus grands distributeurs de pornographie au monde a déclaré qu'il bloquait les utilisateurs de ses plates-formes, alors que le pays met en place de vastes restrictions d'âge en ligne.

En décembre dernier, l'Australie est devenue le premier pays à interdire aux adolescents d'utiliser les médias sociaux. Une loi distincte, entrée en vigueur lundi, exige que les services de chatbot alimentés par l'IA empêchent les mineurs d'accéder à certains contenus, notamment la pornographie, la violence extrême, l'automutilation et les troubles de l'alimentation, sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (34,5 millions de dollars américains).

Le pays a également rejoint la Grande-Bretagne, la France et des dizaines d'États américains qui exigent que les sites web qui diffusent de la pornographie vérifient que les utilisateurs ont plus de 18 ans. Les magasins d'applications doivent également vérifier l'âge des utilisateurs avant d'autoriser le téléchargement de logiciels étiquetés "18+".

Julie Inman Grant, commissaire à l'e-sécurité, a déclaré que ces mesures visaient à offrir aux enfants la même protection en ligne que celle attendue hors ligne.

"Aujourd'hui, un enfant ne peut pas entrer dans un bar et commander un verre, il ne peut pas se promener dans un club de strip-tease ou naviguer dans une boutique pour adultes ou s'asseoir à une table de blackjack dans un casino", a-t-elle déclaré à l'Australian Broadcasting Corp.

"Cela permet d'appliquer au monde numérique les protections que nous avons mises en place pour les enfants

Les téléchargements de VPN australiens par les principaux fournisseurs ont presque triplé pour atteindre 28 722 le 8 mars, la veille de la date limite - contre environ 10 000 par jour en moyenne la semaine précédente, selon les données partagées par la société d'analyse de logiciels Apptopia.

Les téléchargements ont commencé à augmenter fortement le 3 mars et se sont accélérés tout au long de la semaine, pour atteindre une moyenne de 15 244 par jour au cours des six jours précédant la date limite. L'utilisation a également augmenté: le nombre total de sessions VPN quotidiennes est passé d'une moyenne de 1,02 million la semaine précédente à un pic de 1,32 million le 8 mars.

Trois des dix applications gratuites pour smartphone les plus téléchargées mardi étaient des VPN, selon un tableau publié par le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O . La deuxième application gratuite la plus téléchargée était un VPN appelé VPN - Super Unlimited Proxy, derrière une application permettant de suivre les prix des carburants.

VPN - Super Unlimited Proxy n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Tous les appareils connectés à l'internet portent un code individuel qui révèle leur emplacement, et les VPN cachent l'emplacement de l'utilisateur en attribuant un nouveau code à l'appareil.

La société canadienne Aylo, propriétaire de plusieurs sites pornographiques, a bloqué l'accès des Australiens aux plateformes RedTube et YouPorn, tout en présentant une version de Pornhub sans contenu explicite.

Les sites web affichaient une bannière indiquant qu'ils "n'acceptaient pas actuellement de nouveaux enregistrements de compte dans votre région".

Dans un courriel, Aylo a déclaré avoir "restreint l'accès à ses plateformes dans un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni, la France et un certain nombre d'États américains, en raison de l'inefficacité et du caractère aléatoire des lois relatives à la vérification de l'âge".

Tom Sulston, vice-président du groupe de défense Digital Rights Watch, a déclaré qu'il n'était pas surprenant que les gens se tournent vers les VPN.

"J'espère qu'ils découvriront non seulement que cela fonctionne pour consulter des sites Internet plus épicés, mais aussi que c'est généralement une bonne idée d'utiliser des VPN lorsque vous naviguez sur Internet, car ils offrent une certaine protection de la vie privée."

(1 $ = 1,4351 dollar australien)