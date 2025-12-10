Les attentes des banques centrales changent et les ventres se pincent

Le STOXX 600 en baisse de 0,1%

Les yeux rivés sur la trajectoire des taux de la Fed

Les contrats à terme américains ont peu changé

LES ATTENTES DES BANQUES CENTRALES CHANGENT, LES VENTRES SE PINCENT

Un changement est en cours sur plusieurs marchés, les opérateurs se ralliant à l'idée que les banques centrales pourraient bien en avoir fini avec l'assouplissement, et cela affecte les obligations d'État à cinq ans, souvent connues sous le nom de "ventre" d'une courbe de rendement.

Prenons l'exemple de l'Allemagne. Depuis le début du mois de décembre, les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 18 points de base, DE10YT=RR les rendements sensibles aux taux à court terme ont augmenté de 15 points de base, DE2YT=RR mais les rendements à cinq ans ont augmenté de 20 points de base.

DE5YT=RR

Le même phénomène s'observe de manière plus spectaculaire sur la courbe néo-zélandaise et, dans une certaine mesure, sur la courbe australienne. 0#NZBMK= 0#AUBMK=

Ce n'est pas une grande surprise. Laurence Mutkin, responsable de la stratégie de taux pour la région EMEA, indique dans une note datée de mercredi que "le ventre des 2s5s10s sous-performe toujours à la fin d'un cycle de réduction des taux."

"L'histoire suggère que le 5 ans peut se déprécier d'au moins 30 points de base supplémentaires par rapport au 2s&10s, alors que le cycle de taux atteint son point bas." La Reserve Bank of Australia a exclu cette semaine tout nouvel assouplissement de la politique monétaire, après avoir maintenu les taux d'intérêt à 3,6 % et averti que le prochain mouvement pourrait être à la hausse. Le même jour, Isabel Schnabel , membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré que la prochaine mesure de la Banque centrale européenne pourrait être une hausse, même si ce n'est pas dans un avenir proche.

La logique qui explique pourquoi cela touche le ventre de la courbe est que les rendements à 10 ans sont affectés par les primes de terme et toutes sortes d'attentes à long terme, tandis que la partie avant des courbes - 2 ans et moins - se déplace en essayant de trouver le point bas précis.

Mais pour ce qui est du point à cinq ans, le moment exact où les banques centrales commencent à relever les taux n'a pas vraiment d'importance, ce qui compte c'est que de tels mouvements sont en cours à moyen terme.

(Alun John)

