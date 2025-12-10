Fed : une baisse des taux ne fait aucun doute

Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions

"Malgré les divergences d'opinion au sein de la Fed, une baisse des taux demain ne fait aucun doute.

Le marché a déjà pleinement intégré cette baisse, et Powell semble presque obligé de la mettre en œuvre.

Toutefois, les données disponibles à ce jour ne justifient pas le revirement soudain des anticipations du marché.

Les résultats des entreprises, les indicateurs avancés et une partie des données publiées de manière différée en raison du shutdown d'octobre dressent un tableau globalement solide de l'économie américaine.

Toutefois, dernière cette façade solide, l'économie américaine reste fragmentée. Une étude récente de Moody's a révélé que certains États américains sont déjà en récession, en particulier ceux dont l'activité est très dépendente du secteur manufacturier, plus sensible aux taux d'intérêt.

En termes de discours, la Fed devrait maintenir une position relativement neutre, en évitant toute indication spécifique sur la trajectoire future de la politique monétaire.

Malgré des surprises positives concernant les données privées, la Fed reste dans le flou, faute d'informations claires sur l'état réel de l'inflation ou du marché du travail aux États-Unis en raison de l'absence des données clés du Bureau of Labor Statistics pour octobre.

Nous pensons donc que les mises à jour des prévisions de croissance et d'inflation auront peu d'importance.

Cette situation complique également le calcul du taux neutre, qui sera sans aucun doute un sujet de discussion demain, alors que la banque centrale s'en rapproche.

Toutefois, les dot plots devraient refléter une fois de plus une fragmentation importante au sein de la Fed.

Il sera intéressant de voir dans ces graphiques si la trajectoire d'assouplissement prévue devient plus claire après la nomination du successeur de Powell.

Nous ne croyons pas à un « Fed Put » ni à une perte d'indépendance de la Fed une fois que Kevin Hassett aura été nommé.

Un tel scénario entraînerait une pression excessive sur les taux à long terme, ce qui s'avérerait finalement contre-productif".