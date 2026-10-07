Les attaques ukrainiennes contre des sites énergétiques russes : quelles sont les cibles touchées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des dernières attaques aux paragraphes 3 à 16)

Les forces ukrainiennes poursuivent leurs frappes contre les infrastructures énergétiques russes et d’autres sites dans le cadre de ce que Kyiv qualifie d’effort visant à priver la Russie des ressources nécessaires au financement de son armée.

Voici un résumé de ces attaques — en commençant par les plus récentes — et de leurs conséquences.

VOLGOGRAD

La raffinerie de Volgograd, détenue par la société russe Lukoil < LKOH.MM >, a complètement cessé le traitement du pétrole brut le 2 octobre après que des équipements ont été endommagés par une attaque de drone, ont déclaré deux sources du secteur à Reuters.

En 2024, la raffinerie a traité 13,5 millions de tonnes de pétrole, soit environ 270 000 barils par jour.

NOVOSHAKHTINSK

La raffinerie de pétrole de Novoshakhtinsk, située dans la région de Rostov, au sud de la Russie, a suspendu ses activités à la suite d’une attaque de drone, a déclaré le gouverneur régional le 25 septembre .

Elle peut traiter plus de 5 millions de tonnes de pétrole par an.

MOSCOU

Une raffinerie de pétrole de Moscou a interrompu le traitement du pétrole brut après qu’un incendie s’est déclaré dans ses unités principales de distillation du brut à la suite d’une attaque de drones ukrainiens le 20 septembre, ont indiqué trois sources du secteur.

Située dans le district de Kapotnya, dans le sud-est de la capitale, cette installation dispose d’une capacité annuelle d’environ 11 millions de tonnes de pétrole.

IAROSLAVL

La raffinerie russe de Iaroslavl, située à environ 250 km (160 miles) au nord-est de Moscou, a été endommagée par des drones, provoquant un incendie qui a ensuite été maîtrisé, a déclaré le 17 septembre le gouverneur régional Mikhaïl Evraïev .

La raffinerie de Iaroslavl dispose d’une capacité de traitement de 15 millions de tonnes par an.

PÔLE PÉTROLIER DE MOSCOU

Des drones ukrainiens ont tué deux personnes et touché un important dépôt de carburant lors de l’une des plus grandes attaques de la guerre contre Moscou et sa région, ont déclaré des blogueurs militaires russes le 6 octobre.

NORSI

Des drones ukrainiens ont frappé cette semaine la raffinerie NORSI, propriété de Lukoil LKOH.MM , la quatrième raffinerie de pétrole de Russie, et elle a suspendu le traitement du pétrole brut le 26 août, ont indiqué trois sources du secteur.

NORSI, deuxième producteur russe d’essence, peut traiter environ 15 millions de tonnes de pétrole par an.

AFIPSKY

La raffinerie de pétrole d'Afipsky , située dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie, a pris feu à la suite d'une attaque de drone , a déclaré le gouverneur régional le 25 août. La raffinerie peut traiter plus de 9 millions de tonnes de pétrole par an.

PERM

La raffinerie de Perm, septième plus grande installation de traitement de pétrole de Russie en volume, a cessé ses activités à la suite d’une attaque de drone ukrainien qui a provoqué un incendie et endommagé des unités technologiques le 21 août, ont indiqué deux sources du secteur.

En 2024, la raffinerie a traité environ 12,6 millions de tonnes de pétrole.

TANECO

TATN.MM La raffinerie de pétrole TANECO, filiale de Tatneft, a été touchée par l'armée ukrainienne le 19 août et le 10 août . TANECO a traité 17 millions de tonnes de pétrole brut en 2024.

BACHKORTOSTAN

Une raffinerie de pétrole russe a été légèrement endommagée par une attaque de drone au Bachkortostan, a déclaré le gouverneur régional le 19 août.

Les forces ukrainiennes ont également frappé une raffinerie le 1er juillet dans la ville d’Oufa, capitale régionale du Bachkortostan, près des montagnes de l’Oural. Cette raffinerie peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

UST-LUGA

Le complexe de traitement de condensats de gaz de Novatek

NVTK.MM , le producteur de gaz russe, situé dans le port balte d’Oust-Louga, a été endommagé lors d’une attaque de drone le 14 août, ont indiqué trois sources du secteur à Reuters.

Le complexe a traité 3,8 millions de tonnes de condensats de gaz au cours du premier semestre de cette année.

ORSK

La raffinerie de pétrole russe de taille moyenne Orsknefteorgsintez a cessé ses activités le 11 août à la suite d’un incendie provoqué par une attaque de drone ukrainien, ont indiqué deux sources du secteur. Les réparations pourraient prendre six mois, a déclaré le gouverneur régional le 13 août.

La capacité nominale de la raffinerie est d’environ 6 millions de tonnes de pétrole par an.

ZAPSIBNEFTEKHIM

Le complexe pétrochimique russe Sibur Zapsibneftekhim, situé à Tobolsk, dans la région de Tioumen en Sibérie occidentale, a été endommagé lors d'une attaque de drone le 10 août, ont indiqué trois sources du secteur à Reuters.

La capacité nominale totale de l'usine, détenue par Sibur Holding, est de 2,5 millions de tonnes de polymères de base par an.

ILSKY

Un incendie s'est déclaré à la raffinerie de pétrole d'Ilsky et cinq personnes ont été blessées dans la région méridionale de Krasnodar à la suite d'une attaque de drone ukrainien , ont indiqué les autorités locales le 8 août. L'incendie a ensuite été éteint .

La raffinerie d'Ilsky avait également pris feu le mois précédent après une attaque de drone, ont indiqué les autorités locales le 10 juillet .

La capacité nominale de la raffinerie est supérieure à 6 millions de tonnes de pétrole par an.

SARATOV

Les forces ukrainiennes ont attaqué le 2 août la raffinerie de pétrole de Saratov , propriété de Rosneft ROSN.MM dans le sud-ouest de la Russie, a déclaré l’armée de Kyiv.

La raffinerie a cessé ses activités de traitement du pétrole le 2 août à la suite des dégâts causés par l’attaque, ont indiqué deux sources.

En 2024, l'usine a traité 5,8 millions de tonnes de pétrole.

RYAZAN

La raffinerie de pétrole de Ryazan, en Russie, l’une des plus grandes du pays, a interrompu le traitement du pétrole brut le 29 juillet à la suite d’une attaque de drone et pourrait rester à l’arrêt pendant deux semaines, ont déclaré deux sources du secteur à Reuters.

La raffinerie a traité 13,1 millions de tonnes de pétrole brut en 2024.

SYZRAN

La raffinerie de pétrole russe de Syzran, située sur la Volga dans la région de Samara, a interrompu ses activités après qu’une attaque de drone le 12 juillet a endommagé une unité de traitement primaire, ont indiqué des sources du secteur.

Le 21 mai, des drones ukrainiens ont également frappé cette raffinerie appartenant à Rosneft. La raffinerie a alors interrompu ses activités après que l’attaque a endommagé une unité de traitement primaire. Elle avait déjà suspendu ses activités de raffinage à la suite d’attaques survenues le 18 avril.

La raffinerie dispose d’une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an.

OMSK

Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie d’Omsk le 6 juillet, provoquant un incendie. Les défenses aériennes russes ont détruit la plupart des drones, a déclaré le gouverneur Vitaly Khotsenko. L’ampleur des dégâts subis par la raffinerie n’a pas pu être immédiatement évaluée.

La capacité nominale de la raffinerie d’Omsk est d’environ 22 millions de tonnes de pétrole par an.