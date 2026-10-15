Les attaques en Arabie saoudite poussent les entreprises du secteur financier à autoriser leurs employés à travailler à domicile, selon certaines sources

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par Iain Withers

Des sociétés financières internationales, notamment JPMorgan JPM.N et Deutsche Bank

DBKGn.DE , autorisent leurs collaborateurs basés en Arabie saoudite à travailler à domicile après qu’une série d’attaques menées par les Houthis a exacerbé les inquiétudes en matière de sécurité dans le royaume, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

La société d'investissement américaine Franklin Templeton

BEN.N a temporairement fermé son bureau de Riyad et demandé à l'ensemble de son personnel basé sur place de travailler à domicile jusqu'à nouvel ordre, a précisé l'une de ces sources. Aucune date de fin n'a été fixée pour ces nouvelles modalités de travail.

Le gouvernement saoudien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.

La banque de Wall Street Citi C.N a déclaré en début de semaine qu’elle autorisait ses employés à travailler à domicile. "La sécurité de nos employés et de leurs familles a toujours été notre priorité absolue", a déclaré le directeur financier Gonzalo Luchetti aux journalistes après une conférence téléphonique sur les résultats financiers mardi.

Ces mesures font suite à l’escalade des frappes houthistes contre l’Arabie saoudite au cours de la semaine dernière, notamment une attaque contre le siège du géant pétrolier Saudi Aramco 2223.SE mardi et une frappe antérieure contre l’aéroport international du roi Khalid à Riyad samedi.

JPMorgan et la Deutsche Bank ont toutes deux proposé à leur personnel de travailler à domicile à partir de dimanche, au lendemain de l’attaque contre l’aéroport, bien que leurs bureaux restent ouverts pour ceux qui souhaitent s’y rendre, ont indiqué deux de ces sources, l’une d’entre elles ajoutant que cette flexibilité avait été mise en place en partie pour aider les parents depuis que le royaume est passé à l’enseignement à distance cette semaine.

Les Houthis du Yémen ont promis de nouvelles attaques contre les aéroports et les installations pétrolières en Arabie saoudite, qualifiant leurs attaques de représailles contre les frappes saoudiennes sur le Yémen, dans le cadre d’une escalade du conflit déclenché par la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

Les frappes en Arabie saoudite ont perturbé la saison des conférences, très chargée dans le Golfe, qui s’étend généralement de septembre à décembre pour coïncider avec les températures plus clémentes.

L’Arabie saoudite prévoit de transformer sa conférence phare, la "Future Investment Initiative", prévue plus tard ce mois-ci, en un événement hybride, offrant ainsi aux dirigeants la possibilité d’y participer à distance, a rapporté Reuters .