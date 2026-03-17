Les attaques contre le port de Fujairah et le champ gazier de Shah aux Émirats arabes unis aggravent les perturbations dans le secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'attaque d'un pétrolier, paragraphe 7)

Le chargement de pétrole dans le port de Fujairah, aux Émirats arabes unis, a été au moins partiellement interrompu mardi après qu'un troisième attentat en quatre jours a provoqué un incendie dans le terminal d'exportation, tandis que les opérations dans le champ gazier de Shah sont restées suspendues après un attentat antérieur.

Ces perturbations en cascade menacent de couper complètement le dernier débouché d'exportation de brut du producteur de l'OPEP des marchés mondiaux, ce qui pourrait aggraver une crise qui a fait grimper en flèche les prix de l'énergie. Les autres centres d'exportation des Émirats arabes unis sont situés dans le Golfe, qui a été effectivement coupé du monde par la mainmise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz , une voie navigable étroite entre l'Iran et Oman, par laquelle un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole s'écoulait normalement. La production quotidienne de pétrole brut du troisième plus grand producteur de l'OPEP a baissé de plus de moitié depuis le début du conflit . La fermeture effective du détroit a contraint le géant pétrolier national ADNOC à procéder à des arrêts de production généralisés, a rapporté Reuters.

Le chargement du brut d'ADNOC reste suspendu à Fujairah, a déclaré une source au fait de la situation.

Fujairah, qui se trouve juste à l'extérieur du détroit et qui est généralement le point de sortie de plus d'un million de barils par jour de brut Murban de la compagnie nationale, fonctionne toujours, mais à capacité réduite, selon Kpler. Par ailleurs, mardi, un projectile inconnu a touché un pétrolier battant pavillon koweïtien à 23 milles nautiques à l'est de Fujairah, a indiqué le United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Les États arabes du Golfe, dont les Émirats arabes unis, ont subi plus de 2 000 attaques de missiles et de drones depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, frappant des missions diplomatiques et des bases militaires américaines ainsi que des infrastructures pétrolières, des ports, des aéroports, des navires et des bâtiments résidentiels et commerciaux.

L'attaque de lundi sur le champ de Shah - situé à environ 180 km (111.85 miles) au sud-ouest d'Abu Dhabi et l'un des plus grands champs de gaz acide au monde - ajoute aux perturbations du secteur énergétique des Émirats arabes unis.

Le champ, qui est exploité par ADNOC dans le cadre d'une coentreprise avec Occidental Petroleum, fournit au moins 500 millions de pieds cubes de gaz par jour au réseau domestique. Les opérations ont été interrompues pendant l'évaluation des dommages et aucun blessé n'a été signalé, a déclaré le bureau des médias d'Abu Dhabi.