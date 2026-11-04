Les assureurs santé et les hôpitaux en hausse grâce à des perspectives de risque politique moins élevées

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(Actualités)

4 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N bondissent de 7,5 % à 223,36 dollars, tandis que celles de Centene CNC.N progressent de 8,9 % à 73,52 dollars

** TD Cowen estime que les hôpitaux et les assureurs spécialisés dans Medicaid sont exposés à moins de risques politiques que la plupart des entreprises du secteur de la santé suite au raz-de-marée démocrate au Congrès

** "Une majorité démocrate plus importante que prévu augmente les chances de voir adopter des mesures susceptibles de permettre à certaines personnes ayant perdu leur couverture de la retrouver, ce qui est positif pour CNC et MOH" – la société de courtage Cantor Fitzgerald

** Les actions des opérateurs hospitaliers HCA Healthcare

HCA.N grimpent de 10,4 % à 510,79 dollars, celles d’Universal Health Services UHS.N progressent de 9,9 % à 194,85 dollarset celles de Tenet Healthcare THC.N s’apprécient de 8,8 % à 290,35 dollars

** La société de courtage s’attend à ce que l’accessibilité financière et la responsabilité du secteur dominent l’agenda de la santé, créant un "risque médiatique" élevé dans une grande partie du secteur

** Il estime que des réformes de grande envergure restent peu probables tant que le président Donald Trump est à la Maison Blanche, mais que les démocrates pourraient se servir des négociations sur le plafond de la dette pour faire pression en faveur du rétablissement des subventions de l’Obamacare et de l’annulation des réductions des paiements Medicaid

** Citi s’attend à un contrôle accru des prix des médicaments et des agences fédérales de santé, mais estime que l’impact à court terme sur les laboratoires pharmaceutiques sera limité et prévoit que les accords tarifaires existants avec l’administration Trump resteront inchangés