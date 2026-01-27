Les assureurs santé américains s'effondrent après la déception suscitée par la proposition de paiement de Medicare Advantage pour 2027

Les actions des assureurs de santé ont chuté dans les échanges de pré-marché mardi après que l'administration Trump a proposé une augmentation plus faible que prévu des plans Medicare Advantage de l'année prochaine.

UnitedHealth UNH.N a baissé de 8%, CVS a chuté d'environ 9%, tandis que Humana HUM.N a chuté de près de 14%.

Les taux de paiement de Medicare Advantage n'augmenteront que de 0,09 % en 2027, ce qui se traduira par plus de 700 millions de dollars de paiements supplémentaires, ont déclaré les Centers for Medicare and Medicaid Services lundi en fin de journée. Les analystes s'attendaient à une augmentation de 6 %.

Selon Michael Ha, analyste chez Baird, les taux potentiels comparés à l'évolution des coûts seront probablement insuffisants et nécessiteront d'importantes réductions de prestations ou l'abandon de plans pour compenser les pressions sur les marges en 2027.

L'augmentation marginale est décevante pour les assureurs, notamment UnitedHealth, CVS et Humana, qui proposent des plans pour les adultes plus âgés et qui ont dû faire face à une augmentation des coûts médicaux.

"Ce taux est inférieur à nos attentes et à celles de la Bourse, et nous pensons que la mise en œuvre de la règle entraînera probablement un retard dans l'histoire des bénéfices intégrés pour les entreprises ayant une exposition significative à l'assurance-maladie", a déclaré Ann Hynes, analyste chez Mizuho.

Les taux de Medicare Advantage sont généralement finalisés au début du mois d'avril.

"Généralement, la mise à jour proposée est meilleure dans la version finale, bien que certaines politiques puissent être en jeu, mais cette mise à jour est bien en dessous des attentes", a déclaré Whit Mayo, analyste chez Leerink.

Il était très peu probable que la publication du préavis avant les résultats de UnitedHealth soit une coïncidence, a-t-il ajouté.

L'entreprise phare du secteur publie ses résultats du quatrième trimestre mardi, et Wall Street se concentrera sur l'impact des taux proposés.

Le gouvernement a déclaré que la mise à jour reflétait les tendances sous-jacentes en matière de coûts, les évaluations de la qualité en 2026 et les changements apportés au modèle d'ajustement des risques, dans lequel les assureurs sont payés davantage lorsque leurs patients sont plus malades.