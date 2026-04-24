 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les assureurs santé américains prennent des mesures pour harmoniser les exigences en matière d'autorisation préalable
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UnitedHealth UNH.N et CVS Health

CVS.N ont annoncé vendredi avoir harmonisé les données et les exigences de soumission pour plus de la moitié de leurs autorisations préalables, dans le cadre d'une initiative sectorielle visant à réduire les délais et les formalités administratives pour les patients et les médecins.

Les assureurs santé américains, qui font l'objet d'une surveillance accrue afin de simplifier leurs exigences en matière d'autorisation préalable pour les médicaments et les services médicaux, s'efforcent de tenir les engagements pris l'année dernière , visant à réduire les formalités administratives et à améliorer la transparence.

* UnitedHealthcare, la branche assurance de UnitedHealth, a déclaré que plus de 70 % des demandes d'autorisation préalable feront partie de ce processus standardisé d'ici la fin de l'année.

* Ce processus s'appliquera à l'ensemble de ses régimes commerciaux, ainsi qu'aux activités Medicare Advantage et Medicaid soutenues par le gouvernement, a précisé l'assureur.

* CVS Health a déclaré que sa division d'assurance Aetna avait standardisé 88 % de son volume d'autorisations préalables.

* Cette approche standardisée sera utilisée pour les services médicaux généralement soumis à une autorisation préalable, tels que les chirurgies orthopédiques et les services d'imagerie, y compris les scanners et les IRM, a déclaré le groupe sectoriel AHIP.

* UnitedHealthcare a déclaré qu'elle visait à améliorer la prévisibilité, à réduire les retouches et à diminuer le nombre de demandes d'informations supplémentaires en standardisant les informations requises par les régimes de santé pour appuyer les autorisations préalables.

* Elle prévoit également d'étendre le programme à d'autres services médicaux et de continuer à réduire le nombre de procédures nécessitant une autorisation préalable.

* UnitedHealthcare a précisé que ces changements n'affecteront pas les règles de couverture ni les motifs médicaux utilisés pour approuver ou refuser des soins.

Valeurs associées

CVS HEALTH
78,860 USD NYSE +3,18%
UNITEDHEALTH GRO
354,520 USD NYSE +0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre en hausse: Dow Jones +0,09%, Nasdaq +0,73%, S&P 500 +0,40% tmc/rl
    information fournie par AFP 24.04.2026 15:38 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, entraînée par l'espoir de nouvelles discussions entre Américains et Iraniens après près de deux mois de guerre au Moyen-Orient, et des résultats trimestriels d'Intel accueillis avec un franc enthousiasme. Dans ... Lire la suite

  • Présentation de l'équipe Audi F1
    Formule 1: Allan McNish nommé directeur de course d'Audi
    information fournie par Reuters 24.04.2026 15:30 

    Le ‌triple vainqueur des 24h du Mans Allan ​McNish a été nommé vendredi directeur de course d'Audi, a annoncé l'écurie de Formule 1. L'Écossais ​sera responsable de la coordination des opérations de piste ​à partir du Grand ⁠Prix de Miami prévu la semaine ‌prochaine, ... Lire la suite

  • Une cyberattaque remet en question la sécurité des communications au Bundestag, chambre basse du parlement allemand ( AFP / John MACDOUGALL )
    Une cyberattaque "extrêmement préoccupante" touche la classe politique allemande
    information fournie par AFP 24.04.2026 15:26 

    L'ampleur "extrêmement préoccupante" du piratage de la messagerie Signal remet en question la sécurité des communications au sein du Parlement allemand, a dit vendredi à l'AFP un responsable parlementaire, une cyberattaque qui affecte aussi les milieux diplomatiques, ... Lire la suite

  • une chaussure Puma (Crédit: Zakaria Issaad / Unsplash)
    Michael Ashley réduit sa part dans Puma à 3,58%
    information fournie par Zonebourse 24.04.2026 15:26 

    L'homme d'affaires britannique Mike Ashley a réduit sa participation au capital de l'équipementier sportif allemand Puma suite à l'expiration d'instruments financiers, selon un avis financier publié vendredi. Le fondateur du groupe Frasers (ex-Sports Direct) détenait, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank