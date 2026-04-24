Les assureurs santé américains prennent des mesures pour harmoniser les exigences en matière d'autorisation préalable

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UnitedHealth UNH.N et CVS Health

CVS.N ont annoncé vendredi avoir harmonisé les données et les exigences de soumission pour plus de la moitié de leurs autorisations préalables, dans le cadre d'une initiative sectorielle visant à réduire les délais et les formalités administratives pour les patients et les médecins.

Les assureurs santé américains, qui font l'objet d'une surveillance accrue afin de simplifier leurs exigences en matière d'autorisation préalable pour les médicaments et les services médicaux, s'efforcent de tenir les engagements pris l'année dernière , visant à réduire les formalités administratives et à améliorer la transparence.

* UnitedHealthcare, la branche assurance de UnitedHealth, a déclaré que plus de 70 % des demandes d'autorisation préalable feront partie de ce processus standardisé d'ici la fin de l'année.

* Ce processus s'appliquera à l'ensemble de ses régimes commerciaux, ainsi qu'aux activités Medicare Advantage et Medicaid soutenues par le gouvernement, a précisé l'assureur.

* CVS Health a déclaré que sa division d'assurance Aetna avait standardisé 88 % de son volume d'autorisations préalables.

* Cette approche standardisée sera utilisée pour les services médicaux généralement soumis à une autorisation préalable, tels que les chirurgies orthopédiques et les services d'imagerie, y compris les scanners et les IRM, a déclaré le groupe sectoriel AHIP.

* UnitedHealthcare a déclaré qu'elle visait à améliorer la prévisibilité, à réduire les retouches et à diminuer le nombre de demandes d'informations supplémentaires en standardisant les informations requises par les régimes de santé pour appuyer les autorisations préalables.

* Elle prévoit également d'étendre le programme à d'autres services médicaux et de continuer à réduire le nombre de procédures nécessitant une autorisation préalable.

* UnitedHealthcare a précisé que ces changements n'affecteront pas les règles de couverture ni les motifs médicaux utilisés pour approuver ou refuser des soins.