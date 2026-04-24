Le département de la Justice clôt l'enquête visant le président de la Fed Jerome Powell

Le président américain Trump visite le bâtiment de la Réserve fédérale à Washington, D.C.
Le département américain de la Justice va clore son enquête visant le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, a annoncé vendredi la procureure de Washington Jeanine Pirro, levant ainsi un obstacle à la confirmation du candidat proposé par Donald Trump pour le remplacer, Kevin Warsh.
L'enquête pénale portait sur les coûts liés à des travaux de rénovation du siège de la Fed menés sous la présidence de Jerome Powell. Actant la fin de cette procédure, Jeanine Pirro a indiqué avoir demandé à la place au bureau de l'inspecteur général (OIG) - organe de contrôle interne de la banque centrale - d'examiner les dépassements de coûts liés à ces travaux.
"L'OIG a le pouvoir de demander des comptes à la Réserve fédérale au nom des contribuables américains", a-t-elle dit dans une déclaration sur les réseaux sociaux. "J'attends un rapport complet sous peu et je suis convaincue que ses conclusions permettront de répondre une fois pour toutes aux questions qui ont conduit mon bureau à émettre des citations à comparaître."
Régulièrement visé par des critiques du président américain Donald Trump, qui lui reproche de ne pas baisser suffisamment les taux d'intérêt, Jerome Powell avait dénoncé l'enquête à son encontre comme un "prétexte" destiné à accentuer la pression sur la Fed pour qu'elle réponde aux demandes de locataire de la Maison blanche.
Le mandat de Jerome Powell à la tête de la Fed prend fin le mois prochain mais un sénateur américain influent s'était engagé à bloquer la nomination par Donald Trump de son successeur – l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh – jusqu'à ce que l'enquête soit abandonnée.
Un porte-parole de la Fed n'a pas souhaité faire de commentaires.
L'OIG est le mieux placé pour "faire toute la lumière sur cette affaire", a déclaré le porte-parole de la Maison blanche, se disant confiant sur la confirmation par le Sénat de la nomination de Kevin Warsh.
(Ryan Patrick Jones et Doina Chiacu; version française Blandine Hénault)
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