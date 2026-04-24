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Le département de la Justice clôt l'enquête visant le président de la Fed Jerome Powell
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 18:14

Le président américain Trump visite le bâtiment de la Réserve fédérale à Washington, D.C.

Le président américain Trump visite le bâtiment de la Réserve fédérale à Washington, D.C.

Le département américain de ‌la Justice va clore son enquête visant le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) ​Jerome Powell, a annoncé vendredi la procureure de Washington Jeanine Pirro, levant ainsi un obstacle à la confirmation du candidat proposé par Donald Trump pour le ​remplacer, Kevin Warsh.

L'enquête pénale portait sur les coûts liés à des travaux de rénovation du siège de ​la Fed menés sous la présidence de ⁠Jerome Powell. Actant la fin de cette procédure, Jeanine Pirro a indiqué ‌avoir demandé à la place au bureau de l'inspecteur général (OIG) - organe de contrôle interne de la banque centrale - d'examiner les dépassements de ​coûts liés à ces ‌travaux.

"L'OIG a le pouvoir de demander des comptes à la ⁠Réserve fédérale au nom des contribuables américains", a-t-elle dit dans une déclaration sur les réseaux sociaux. "J'attends un rapport complet sous peu et je suis convaincue que ⁠ses conclusions permettront ‌de répondre une fois pour toutes aux questions qui ont conduit ⁠mon bureau à émettre des citations à comparaître."

Régulièrement visé par des critiques du ‌président américain Donald Trump, qui lui reproche de ne pas baisser ⁠suffisamment les taux d'intérêt, Jerome Powell avait dénoncé l'enquête à ⁠son encontre comme ‌un "prétexte" destiné à accentuer la pression sur la Fed pour qu'elle réponde aux ​demandes de locataire de la Maison blanche.

Le ‌mandat de Jerome Powell à la tête de la Fed prend fin le mois prochain mais un ​sénateur américain influent s'était engagé à bloquer la nomination par Donald Trump de son successeur – l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh – jusqu'à ce ⁠que l'enquête soit abandonnée.

Un porte-parole de la Fed n'a pas souhaité faire de commentaires.

L'OIG est le mieux placé pour "faire toute la lumière sur cette affaire", a déclaré le porte-parole de la Maison blanche, se disant confiant sur la confirmation par le Sénat de la nomination de Kevin Warsh.

(Ryan Patrick Jones et Doina Chiacu; ​version française Blandine Hénault)

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