Safran : rachat d'actions pour annulation
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 18:07
Cette opération sera réalisée conformément à l'autorisation relative au rachat d'actions donnée le 22 mai 2025 par l'Assemblée générale des actionnaires, puis, le cas échéant, conformément à la nouvelle autorisation qui sera soumise au vote de l'Assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026.
Valeurs associées
|270,0000 EUR
|Euronext Paris
|-3,23%
A lire aussi
-
Emmanuel Macron est arrivé vendredi soir à Athènes pour une visite de deux jours visant à renforcer encore davantage le partenariat de défense avec cet allié-clé en matière navale au moment où la liberté de navigation est entravée dans le Golfe. La boucle est bouclée? ... Lire la suite
-
Carlos Alcaraz ne défendra pas son titre au tournoi de Roland-Garros qui débute le mois prochain en raison d'une blessure au poignet, a annoncé vendredi le joueur de tennis. "Au vu des résultats des examens effectués aujourd'hui, nous avons décidé que la chose ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les investisseurs suivant avec prudence la reprise éventuelle des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, après une semaine morose au cours de laquelle les espoirs d'une ... Lire la suite
-
Le gouvernement souhaite flécher les contributions financières que versent les marques de mode vers la structuration d'une filière industrielle du recyclage textile en France, a annoncé vendredi le ministère de la Transition écologique. En France, près de 900.000 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer